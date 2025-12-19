Faits Divers

Un vol Milan-Paris se pose en urgence à Lyon après une alerte à bord

Un atterrissage imprévu sur les pistes lyonnaises.

Ce jeudi 18 décembre, un vol Air France reliant Milan à Paris Charles-de-Gaulle a dû être dérouté vers l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à la suite d’un incident survenu en plein trajet.

L’appareil, parti de l’aéroport de Milan Linate peu avant 20h30, se trouvait en approche de la région lyonnaise lorsqu’une alerte a été déclenchée. Selon les sapeurs-pompiers, des fumées ont été détectées dans le cockpit, conduisant l’équipage à demander un déroutement immédiat, précise le Progrès. 

L’avion s’est posé moins d’une heure après son décollage. À l’atterrissage, plusieurs engins de secours ont été mobilisés afin de sécuriser l’intervention. Les passagers ont été débarqués dans la foulée pour permettre des vérifications techniques.

Toujours selon les pompiers, l’origine des fumées n’a pas pu être identifiée à ce stade. Aucun blessé n’a été signalé. L'appareil devait redécoller dans la soirée.

1 commentaire
si c est fumee blanche le 19/12/2025 à 11:43

un pape a ete elu!

