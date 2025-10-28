ASVEL

L’ASVEL doit enchaîner contre l’Étoile Rouge Belgrade en grande forme

Villeurbanne retrouve l’Euroligue, et se déplace ce mardi à 19h sur le parquet incandescent de l’Étoile Rouge Belgrade.

L’ASVEL entame un voyage sous haute tension en Serbie. Mal classée en Coupe d’Europe avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites et une triste 16ème place, la formation rhodanienne affronte une équipe qui reste sur quatre succès consécutifs dans cette compétition.

Inarrêtable à domicile, l’Étoile Rouge Belgrade dispose d’un effectif très complet, avec notamment les anciens joueurs NBA Chima Moneke, Donatas Motiejunas, Semi Ojeleye, et surtout Jordan Nwora, scoreur à surveiller avec des moyennes de près de 20 points par match sur ce début de saison européen.

Pour information, l’Étoile Rouge de Belgrade est actuellement la deuxième équipe d’Euroligue avec les meilleurs pourcentages aux tirs (49,7%). La défense de l’ASVEL est alors attendue au tournant.

Vainqueurs à Nanterre (73-76) et face à Dubaï (85-79), des progrès sont constatés et peuvent donner des signes d’espoir aux Villeurbannais.

Un test grandeur nature dès demain dans une arène chaude digne de la fière réputation des ambiances des pays de l’Est.

Laisser un commentaire

