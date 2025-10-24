L'ASVEL renverse Dubaï à la LDLC Arena

ASVEL

Ce jeudi soir, la LDLC Arena a assisté à la 2e victoire européenne de la saison de l'ASVEL.

Les Villeurbannais, malmenés par Dubaï, ont finalement arraché leur succès grâce à un Nando De Colo de gala.

Cette 6e journée d'Euroligue avait un parfum inédit pour l'ASVEL. Puisque la compétition européenne s'apprête à subir un exode, elle a fait appel à Dubaï pour combler les brèches. Et c'est l'équipe émirati qui se présentait à Décines-Charpieu ce jeudi soir pour en découdre avec les joueurs de Pierric Poupet.

Et Dubaï a clairement donné du fil à retordre aux Villeurbannais, menés une bonne partie de la rencontre. L'ASVEL était même menée de 10 points avant le dernier quart-temps. Mais Nando De Colo et ses 24 points du match a été un atout majeur dans la remontada.

Victoire finale : 85-79.

L'ASVEL enchaînera ce samedi soir avec un déplacement sur le parquet de Nanterre.

