L’ASVEL s’incline au buzzer face à Chalon dans un scénario irrespirable

La série noire continue pour Villeurbanne. Battue 86-85 à l’Astroballe, l’ASVEL a vu Chalon lui échapper sur un tir miraculeux à trois points de Jeremiah Hill au buzzer.

Après les lourdes défaites en Euroligue face à l’Étoile Rouge de Belgrade et au Zalgiris Kaunas, le club villeurbannais a chuté contre l’Élan Chalon. Devant son public, l’ASVEL a cru tenir sa victoire avant de se faire surprendre à la dernière seconde par un tir lointain de Jeremiah Hill, pourtant en échec jusque-là.

Dans une fin de match au score ultra-serré, les Villeurbannais menaient encore à dix secondes de la fin du match, avant de laisser filer deux lancers francs cruciaux. Ce raté a permis à Chalon de rester en vie dans ce match. Jeremiah Hill, après un rebond chanceux, a libéré les siens d’un step-back somptueux, éteignant net l’Astroballe.

😮💥 | ALERTE BUZZER BEATER ! JEREMIAH HILL OFFRE LA VICTOIRE À L'@ELANCHALON SUR SON SEUL TIR PRIMÉ DE LA SOIRÉE ! 🚀



Une conclusion cruelle pour une ASVEL amoindrie, toujours privée de plusieurs cadres comme Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson ou encore Shaquille Harrison.

Les Villeurbannais avaient pourtant trouvé les ressources pour inverser la tendance au troisième quart, infligeant un 20-2 à leurs adversaires. Mais Chalon, plus solide dans les moments clés, a su se montrer clinique sur lancers-franc (28/33) pour renverser le match.

Nouvelle performance étincelante du jeune Adam Atamna, meilleur marqueur de Lyon avec 18 points inscrits en 22 minutes de jeu seulement à 6 sur 8 aux tirs.

L’ASVEL concède un troisième revers consécutif toutes compétitions confondues. Un scénario cruel, et un réel besoin de rebondir, avec trois déplacements consécutifs à Fenerbahçe, Gravelines et Milan.