L’Asvel épinglée par l’Euroligue pour une masse salariale insuffisante

L’Euroligue a publié un communiqué ce lundi pointant du doigt la situation du club villeurbannais qui ne respecte pas une règle concernant la masse salariale, mise en place par l’organisation européenne.

L’ASVEL, embourbée dans des problèmes liés à ses sponsors, a dû réduire la voilure et dispose d’une masse salariale de 4,55 millions d’euros alors que cette dernière ne doit pas être inférieure à 5,85 millions d’euros pour disputer l’Euroligue. "À l'issue de l'examen de conformité, il a été constaté que LDLC ASVEL Villeurbanne ne respectait pas l'exigence de dépenses minimales de 80 % à la clôture du processus d'inscription au premier tour de la saison régulière de l'EuroLeague, comme stipulé à l'article 10.8 du règlement", peut-on lire dans un communiqué.

Si l’instance épingle ouvertement le club de Tony Parker, c’est parce qu’elle n’apprécie pas la volonté du président de l’ASVEL de rejoindre le projet de NBA Europe qui devrait voir le jour dans les années à venir.

Reste à savoir si l’Euroligue exclure l’ASVEL en cours de saison ou si ses dirigeants attendront la fin de l’année en cours. La licence Euroligue du club arrivant à échéance en juin prochain.