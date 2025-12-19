Faits Divers

Terrible drame à Lyon : un jeune garçon de 11 ans tué par sa mère

Terrible drame à Lyon : un jeune garçon de 11 ans tué par sa mère
Photo d'illustration - LyonMag

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Terrible drame dans le 8e arrondissement de Lyon. Un jeune garçon de 11 ans a été tué par sa mère. Cette dernière aurait appelé la police tôt ce vendredi matin pour avouer le meurtre, rapporte le Progrès. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.

Le Rhône serait donc une nouvelle fois le théâtre d’un infanticide. Il y a un mois, une mère avait tuée sa petite fille de 4 ans en l’étouffant au domicile familial de Montrottier laissant toute une commune en deuil. Elle avait par la suite été hospitalisée en établissement psychiatrique.

Tags :

infanticide

Lyon

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.