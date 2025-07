Après Maledon, Paris Lee quitte à son tour l’ASVEL

Le club a annoncé ce lundi le départ de Paris Lee. Arrivé en 2023, le meneur américain quitte Villeurbanne pour rejoindre l’Unics Kazan, qui évolue dans le championnat russe. "On se souviendra longtemps de tes tirs clutchs, de ce buzzer-beater face au Real Madrid qui a fait exploser la LDLC Arena et de ton sourire communicatif", a commenté l'ASVEL sur les réseaux sociaux.

Paris Lee a signé un contrat d’une saison, plus une saison supplémentaire en option.

Ce départ intervient quelques heures après celui de Théo Maledon qui s’est engagé au Real Madrid.

