Sécurité

Téléphones, drogue : des fouilles d’ampleur dans 17 prisons de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Téléphones, drogue : des fouilles d’ampleur dans 17 prisons de la région Auvergne-Rhône-Alpes


La lutte contre l’introduction et la circulation d’objets interdits en détention s’intensifie.

À la demande de l’État et du ministère de la Justice, des opérations dites de "fouilles XXL"  sont conduites depuis près d’un mois dans les prisons françaises. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 17 établissements pénitentiaires ont été concernés. 

Ces interventions s’inscrivent dans un plan national visant à renforcer la sécurité en détention. Une enveloppe de 29 millions d’euros a été mobilisée pour améliorer, dans un premier temps, "l’étanchéité de six établissements pénitentiaires", avant un déploiement plus large sur l’ensemble du territoire. À noter que ces opérations exceptionnelles viennent compléter les fouilles régulièrement réalisées au sein des établissements pénitentiaires de la région. 

Selon la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, ces opérations "visent à lutter contre la circulation de téléphones portables, de stupéfiants et d’objets prohibés en détention", une situation qualifiée de "menace pour la sécurité des Français." 

Les fouilles menées depuis le début du mois de décembre ont abouti à la saisie de 311 téléphones portables306 accessoires électroniques ainsi que 3,2 kilos de produits stupéfiants dans les établissements de la région. 

La DISP de Lyon précise que ces missions se sont déroulées "dans le calme et dans la plus grande discrétion", saluant "le grand professionnalisme des agents". Les résultats des fouilles "feront l’objet d’un signalement au parquet compétent afin de permettre l’engagement de poursuites chaque fois que les éléments constitutifs d’une infraction seront réunis." Des procédures disciplinaires seront également "systématiquement engagées."  

Tags :

Fouille

prison

avatar
Amen le 20/12/2025 à 15:33

Soit disant qu'ils se font livrer des kilos de charcuterie en toute tranquilité sans que personne ne s'en aperçoive !
Mettez un chien au parloir , c'est tout simple !

avatar
Le pansement sur la jambe de bois. le 20/12/2025 à 14:52

A ce stade c'est trop tard on agit pas sur les conséquences mais en amont sur les causes .

"La dernière étude gouvernementale sur la récidive indique que 83 % des détenus des prisons d'État ont été arrêtés à un moment ou un autre au cours des neuf années suivant leur libération.
La grande majorité de ces arrestations ont eu lieu dans les trois premières années, et plus de 50 % sont de nouveau arrêtés dans l'année qui suit."

Vous pouvez arrêter aussi le fantasme de la prison club med. C'est juste de la déchéance et de la misère.
Regardez un bobo comme Sarkozy qui y a passé 10mn , il a tellement pleuré qu'il a du en écrire un bouquin le pauvre choupinet.
Pourquoi est ce que vous croyez qu'ils passent leur temps à se défoncer la tronche aux médocs ou au cannabis si ce n'est pour oublier la réalité dont ils ont parfaitement conscience : que ce sont juste de gros losers irrécupérables enfermés dans des cages comme des animaux jusqu'à ce qu'on les laisse en sortir ... et qu'ils recommencent en boucle.
Ce serait intéressant de savoir le pourcentage de ceux comptés comme non récidivistes qui en fait se sont suicidés.
L'autre partie finira au mieux vigile de supermarché de toute façon...alors bon pour le rêve américain Tony Montana tu repasseras.

C'est Voup dans les commentaires qui a raison :
"Vous nous parlez beaucoup trop de ça!! Et très peu de toute l’industrie française,vendue aux fonds de pensions américains!!"

Et là Bercy refuse même de communiquer et de répondre aux vrai questions cruciales du pays.
1600 entreprises en 10 ans ,dont de grands fleuron de l'industrie Fr ,cédées aux fonds de pension US par nos personnels politique corrompus jusqu'à la moelle.
Ceux là même qui viennent ensuite insulter le peuple de feignant en disant qu'on ne bosse pas assez pour renflouer la caisse ...
Bon appétit messieurs.

avatar
Rlb le 20/12/2025 à 14:38

Kamel Assaoui n'était pas là, pour défendre les délinquants.

avatar
PSB 1846 le 20/12/2025 à 13:57

Et Paul Bismuth, il avait un téléphone pendant qu'il était à la Santé ?

avatar
C'est un problème (et un scandale) fondamental... le 20/12/2025 à 13:38

Insupportable que des personnes qui sont censées effectuer une peine de mise à l'écart de la société puissent en fait continuer de communiquer et même d'agir par le truchement de ces téléphones portables, alors que la prison est censée être un lieu fermé, avec des contrôles stricts d'entrée et de sortie des objets et matériels divers...

Voilà ce qui ruine aussi la crainte de la prison, et donc l'effet dissuasif de commetre des délits : la certitude qu'on pourra continuer à y vivre comme à l'hotel, avec également toutes les fournitures qu'on voudra...

Il faut CHANGER drastiquement cet état de fait.

avatar
simplementcitoyen le 20/12/2025 à 12:48

Rien exceptionnel, cela devrait être fait quotidiennement. Nous avons vraiment des gens au gouvernement qui son en poste depuis trop longtemps et qui servent à rien. darmanin dans l'équipe de macron depuis 9 ans qui devait s'occuper de la sécurité en France, c'est encore pire qu'avant sa venu. c'est bien beau d'aller voir les copains en prison et faire des annonces choque c'est du pipo et du brassage d'air.

avatar
kool le 20/12/2025 à 12:09

Un vrai moulin ces passoires prisons

avatar
coke en stock le 20/12/2025 à 11:58

Ces fouilles ne vont pas plaire aux potes de LFI69 !

avatar
Voup le 20/12/2025 à 11:58

Vous nous parlez beaucoup trop de ça!! Et très peu de toute l’industrie française,vendue aux fonds de pensions américains!!

avatar
Question ? le 20/12/2025 à 11:55

Est ce que les gardiens de prisons passent les portiques à leur prise de poste ?Sont ils eux même surveillés ?Quand on lit qu'un mec s'est fait la malle en se cachant dans un sac, la question mériterait d'être posée quand même

avatar
Ex Précisions le 20/12/2025 à 11:43
En clair a écrit le 20/12/2025 à 11h16

Il faudrait rétablir les fouilles systematiques des visiteurs, avocats inclus.

Effectivement, le problème n'est pas ce que l'on trouver en cellule c'est surtout que les entrées des prisons sont des passoires.
Ils feraient mieux de s'occuper de régler ce point plutôt que de faire des fouilles régulières de cellules, les surveillants ont d'autres chats à fouetter.

avatar
La taule nouveau point de deal ? le 20/12/2025 à 11:38

Comme chez Casto, il y a tout ce qu'il faut en taule.

avatar
1789 le 20/12/2025 à 11:32

Le Karcher sort en période d'élections.

avatar
En clair le 20/12/2025 à 11:16

Il faudrait rétablir les fouilles systematiques des visiteurs, avocats inclus.

