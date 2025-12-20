À la demande de l’État et du ministère de la Justice, des opérations dites de "fouilles XXL" sont conduites depuis près d’un mois dans les prisons françaises. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 17 établissements pénitentiaires ont été concernés.
Ces interventions s’inscrivent dans un plan national visant à renforcer la sécurité en détention. Une enveloppe de 29 millions d’euros a été mobilisée pour améliorer, dans un premier temps, "l’étanchéité de six établissements pénitentiaires", avant un déploiement plus large sur l’ensemble du territoire. À noter que ces opérations exceptionnelles viennent compléter les fouilles régulièrement réalisées au sein des établissements pénitentiaires de la région.
Selon la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, ces opérations "visent à lutter contre la circulation de téléphones portables, de stupéfiants et d’objets prohibés en détention", une situation qualifiée de "menace pour la sécurité des Français."
Les fouilles menées depuis le début du mois de décembre ont abouti à la saisie de 311 téléphones portables, 306 accessoires électroniques ainsi que 3,2 kilos de produits stupéfiants dans les établissements de la région.
La DISP de Lyon précise que ces missions se sont déroulées "dans le calme et dans la plus grande discrétion", saluant "le grand professionnalisme des agents". Les résultats des fouilles "feront l’objet d’un signalement au parquet compétent afin de permettre l’engagement de poursuites chaque fois que les éléments constitutifs d’une infraction seront réunis." Des procédures disciplinaires seront également "systématiquement engagées."
"La dernière étude gouvernementale sur la récidive indique que 83 % des détenus des prisons d'État ont été arrêtés à un moment ou un autre au cours des neuf années suivant leur libération.
La grande majorité de ces arrestations ont eu lieu dans les trois premières années, et plus de 50 % sont de nouveau arrêtés dans l'année qui suit."
Vous pouvez arrêter aussi le fantasme de la prison club med. C'est juste de la déchéance et de la misère.
Pourquoi est ce que vous croyez qu'ils passent leur temps à se défoncer la tronche aux médocs ou au cannabis si ce n'est pour oublier la réalité dont ils ont parfaitement conscience : que ce sont juste de gros losers irrécupérables enfermés dans des cages comme des animaux jusqu'à ce qu'on les laisse en sortir ... et qu'ils recommencent en boucle.
Ce serait intéressant de savoir le pourcentage de ceux comptés comme non récidivistes qui en fait se sont suicidés.
L'autre partie finira au mieux vigile de supermarché de toute façon...alors bon pour le rêve américain Tony Montana tu repasseras.
Insupportable que des personnes qui sont censées effectuer une peine de mise à l'écart de la société puissent en fait continuer de communiquer et même d'agir par le truchement de ces téléphones portables, alors que la prison est censée être un lieu fermé, avec des contrôles stricts d'entrée et de sortie des objets et matériels divers...Signaler Répondre
Voilà ce qui ruine aussi la crainte de la prison, et donc l'effet dissuasif de commetre des délits : la certitude qu'on pourra continuer à y vivre comme à l'hotel, avec également toutes les fournitures qu'on voudra...
Il faut CHANGER drastiquement cet état de fait.
Est ce que les gardiens de prisons passent les portiques à leur prise de poste ?Sont ils eux même surveillés ?Quand on lit qu'un mec s'est fait la malle en se cachant dans un sac, la question mériterait d'être posée quand mêmeSignaler Répondre
Effectivement, le problème n'est pas ce que l'on trouver en cellule c'est surtout que les entrées des prisons sont des passoires.Signaler Répondre
Ils feraient mieux de s'occuper de régler ce point plutôt que de faire des fouilles régulières de cellules, les surveillants ont d'autres chats à fouetter.
Il faudrait rétablir les fouilles systematiques des visiteurs, avocats inclus.Signaler Répondre