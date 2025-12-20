À la demande de l’État et du ministère de la Justice, des opérations dites de "fouilles XXL" sont conduites depuis près d’un mois dans les prisons françaises. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 17 établissements pénitentiaires ont été concernés.

Ces interventions s’inscrivent dans un plan national visant à renforcer la sécurité en détention. Une enveloppe de 29 millions d’euros a été mobilisée pour améliorer, dans un premier temps, "l’étanchéité de six établissements pénitentiaires", avant un déploiement plus large sur l’ensemble du territoire. À noter que ces opérations exceptionnelles viennent compléter les fouilles régulièrement réalisées au sein des établissements pénitentiaires de la région.

Selon la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon, ces opérations "visent à lutter contre la circulation de téléphones portables, de stupéfiants et d’objets prohibés en détention", une situation qualifiée de "menace pour la sécurité des Français."

Les fouilles menées depuis le début du mois de décembre ont abouti à la saisie de 311 téléphones portables, 306 accessoires électroniques ainsi que 3,2 kilos de produits stupéfiants dans les établissements de la région.