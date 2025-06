Près de 180 % de taux d’occupation : Le Barreau dénonce une situation "inacceptable" à la prison de Lyon-Corbas

“Déjà en juillet 2024, Monsieur le Bâtonnier, Madame la Vice-Bâtonnière et les délégués avaient alerté sur l’ampleur du phénomène. Moins d’un an plus tard, la situation s’est encore aggravée”, écrit le Barreau de Lyon dans un communiqué diffusé ce mardi 10 juin après une nouvelle visite de l’établissement pénitentiaire.

Les statistiques au 1er mai 2025, publiées par la Chancellerie, confirment ce constat concernant la prison de Lyon-Corbas : "1 218 personnes y étaient détenues pour 678 places, soit un taux d’occupation de près de 180 %.” Le quartier des femmes est particulièrement touché, atteignant “un taux de plus de 200 %, avec 121 femmes incarcérées pour seulement 60 places."

Le Barreau évoque une situation sans précédent depuis l’ouverture de la prison : “Certaines cellules avaient pu accueillir jusqu’à cinq personnes il y a quelques semaines.” L’administration a indiqué que “le nombre de personnes incarcérées avait augmenté de 13 % en un an.”

“Le constat est clair : les cellules sont surencombrées. De très nombreuses cellules sont désormais occupées par trois personnes, l’une dormant sur un matelas posé au sol, parfois même dans des cellules individuelles.” Le Barreau de Lyon signale également que “celles réservées aux personnes à mobilité réduite accueillent actuellement quatre personnes.”

180 personnes à même le sol

Lors de leur visite, les délégués du bâtonnier ont relevé que “l’administration pénitentiaire dénombrait 180 personnes dormant sur un matelas, à même le sol.”

Malgré ce constat, le flux d’incarcérations continue de croître : “À ce jour, une soixantaine de personnes est écrouée chaque semaine, contre seulement une quarantaine de sorties. L’effectif des personnes détenues augmente donc d’une vingtaine par semaine.”

Dans ce contexte, le Barreau de Lyon affirme : “Cette surpopulation est inacceptable. Elle ne permet plus d’assurer des conditions dignes de détention ni de garantir un minimum d’accès aux droits fondamentaux et rend illusoire toute perspective de réinsertion.”

Les avocats lyonnais “enjoignent solennellement l’ensemble des acteurs publics – responsables politiques, administratifs et judiciaires – à prendre sans délai toutes mesures nécessaires pour mettre fin à cette surpopulation, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes détenues.”

Enfin, ces derniers rappellent que “l’incarcération n’est qu’une seule des différentes réponses pénales prévues par le Code pénal.” Le Barreau de Lyon se dit prêt à collaborer “avec toutes les institutions concernées, ainsi que toutes celles et ceux prêts à agir contre cet état de fait.”