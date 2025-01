Un détenu échappe à ses gardiens avant d’arriver à Lyon-Corbas

Un détenu, escorté par trois agents pénitentiaires après un procès en appel à Besançon, a réussi à s’échapper jeudi 16 janvier sur l’aire d’autoroute du Bois des Potets, à Sampans, près de Dole. Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h30, alors que le convoi, en route vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, avait marqué une pause.

Profitant d’un passage aux toilettes, l’homme aurait repoussé violemment ses gardiens, blessant l’un d’eux, avant de traverser les voies de l’autoroute et de disparaître dans l’obscurité. Condamné à huit ans de prison un peu plus tôt dans la journée pour extorsion aggravée, détention d’arme de guerre et menaces, le trentenaire était bien connu des services de justice.

Malgré l’intervention rapide d’un hélicoptère de la gendarmerie de Dijon et de nombreuses patrouilles déployées dans la zone, l’individu restait introuvable ce vendredi soir. L’enquête pour évasion avec violences a été confiée à la brigade de recherches de Dole, appuyée par la section de recherches de Besançon. Une information judiciaire a été ouverte à Lons-le-Saunier.

Le détenu avait déjà été condamné à six ans de prison en première instance à Lons-le-Saunier pour des faits remontant à 2020 dans la région doloise, avant de faire appel pour tenter d’alléger sa peine.

Une information judiciaire a été ouverte pour "évasion avec violence".