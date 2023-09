Lyon : enquête ouverte pour le viol d’un détenu par d’autres prisonniers

Mi-juillet, deux hommes s’en sont pris à leur codétenu et sont accusés de l’avoir violé tout en ayant filmé la scène selon une information du Figaro. Mis en examen le 23 août pour viols aggravés et enregistrement de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et portait à l’intimité de sa vie privée, l’un des deux hommes a été placé en isolement après des investigations menées par les gendarmes de Mions. Quant à la victime, elle a été envoyée dans un quartier de l’établissement pénitentiaire pour assurer sa protection.

L’auteur principal présumé des faits a écopé de 25 jours de quartier disciplinaire après avoir comparu en commission de discipline à l’intérieur de la prison. L’enquête se poursuit pour mettre au clair les circonstances des faits tandis que les deux individus attendent l’avancée de la procédure judiciaire.