Arrestation d’un homme soupçonné d’un viol et d’une tentative de viol à Lyon

Selon nos informations, la police lyonnaise recherchait depuis un peu plus de quatre mois un individu, après le dépôt de plainte glaçant d’une jeune femme originaire de Corée du Sud.

Aux policiers, la victime âgée de 22 ans avait dénoncé un viol dans des conditions particulièrement choquante, le 22 juin dernier. L’étudiante, en rentrant chez elle à pied dans le 9e arrondissement de Lyon, avait été agressée vers 5h du matin par un individu au niveau du tunnel piéton de la Croix-Rousse entre le 1er et le 9 arrondissement.

D’abord saisie par le cou, la jeune femme avait ensuite été violée par son agresseur, vraisemblablement en pleine rue. Le violeur présumé avait également frappé au visage sa victime, avant qu’elle ne réussisse à trouver le courage de prendre la fuite. L’étudiante avait ensuite porté plainte.

Rapidement, des analyses ADN avaient été effectuées, dévoilant le profil d’un suspect : un homme né en Guinée et âgé d’une vingtaine d’années. Un mandat de recherche était alors délivré par le Parquet de Lyon.

Mais seulement quatre jours plus tard, toujours fin juin de cette année, le suspect traqué avait de nouveau fait parler de lui, cette fois dans le 3e arrondissement de Lyon. Vers 3h du matin, l’homme aurait raccompagné une connaissance jusqu’à son hall d’immeuble avant de se jeter sur la quinquagénaire et l’étrangler jusqu’à une perte de connaissance. Quand la victime s’était réveillée, le mis en cause lui touchait alors le sexe tout en se déshabillant. C’est une voisine qui avait permis de mettre en fuite le prédateur, qui avait filé avant l’arrivée de la police.



La traque s’était alors intensifiée au sein de la DDSP du Rhône, afin de retrouver l’individu avant qu’il ne fasse de potentielles autres victimes. Et en ce début de semaine, les policiers lyonnais ont finalement été contactés par leurs collègues du Mans, dans la Sarthe. Le violeur présumé avait été arrêté pour des faits d’outrage, recel de vol et détention de stupéfiants d’après une source proche du dossier. Il a donc été rapatrié à Lyon pour être entendu.

Durant les auditions menées par les enquêteurs, le mis en cause a nié malgré les preuves scientifiques indéniables. Déjà connu de la justice, le Guinéen a été déféré devant un juge d’instruction ce mercredi à Lyon. Il a finalement été placé en détention provisoire nous indique le Parquet de Lyon.

Les investigations se poursuivent.

J.D.