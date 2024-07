Lyon : un commissariat mobile au Groupama Stadium pour les JO 2024

Ce lundi, la préfecture du Rhône a dévoilé son tout nouveau commissariat mobile. Conçu pour se rapprocher au plus près des citoyens et faciliter la gestion des crises.

"C’est un projet qui a émergé il y a environ un an à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby (8 septembre au 21 octobre 2023). Il y avait un besoin de se déplacer au plus près du public", explique Juliette Bossart-Trignat, préfète déléguée à la défense et la sécurité.

Ce commissariat mobile propose des conditions de travail optimales pour les policiers. Il a été conçu en concertation avec le Secrétariat Général pour l'Administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI). "Toutes les installations ont été discutées entre le SGAMI et les forces de police afin de définir précisément leurs besoins, souligne Nelson Bouard, inspecteur général de la police nationale. Jusqu’à présent, nous disposions de dispositifs plutôt tournés vers le commandement. Nous ne disposions pas d’éléments mobiles déplaçables qui permettent de répondre à une des missions principales de la police : celle d’être tournée vers les citoyens".

L’objectif principal de ce véhicule sera de pouvoir prendre des plaintes et de fournir des informations en tout lieu. "Ça ressemble typiquement à un bureau de commissariat", témoigne Élodie, Officier de Police Judiciaire.

Environ 30 000 euros ont été investis pour transformer cet ancien véhicule de formation. Ce commissariat mobile est doté de toutes les installations électriques nécessaires pour fonctionner comme un véritable bureau, incluant une tonnelle équipée de panneaux solaires.

Pendant les Jeux Olympiques, le véhicule sera stationné sur le parvis nord du Groupama Stadium, le commissariat le plus proche étant celui de Meyzieu.

Il peut fonctionner en autonomie durant quatre heures en utilisation complète (climatisation, etc.) et jusqu'à six heures en utilisation partielle. En cas de besoin, il peut également être branché sur une source d'alimentation externe. Pendant les JO, quatre policiers polyglottes seront en permanence présents. Ce nouveau commissariat mobile sera en place dès demain, mercredi 24 juillet, pour le match de football Irak-Ukraine.