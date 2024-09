La police de Lyon "au bord de la rupture" : une "action syndicale forte" à venir ?

Dans un communiqué, les syndicats policiers locaux Alliance, UNSA et Synergies alertent sur la situation critique que traversent les fonctionnaires.

"Depuis plusieurs années, les départs en mutation de Lyon, Villefranche sur Saône et Givors ne sont pas compensés par les arrivées de l’extérieur, l’afflux de jeunes sortant d’Ecole de Police ne compensent en rien le déficit existant !! : plus de 1200 élèves au niveau national et seulement 40 arrivées sur Lyon prochainement pour un déficit total d’effectifs de plus de 500 policiers ! Face aux missions toujours plus nombreuses et plus dangereuses, face à des individus toujours plus déterminés et dénués de tout sens moral, les policiers sont devenus les "tampons de la République". A cela s’ajoute un sentiment d’impunité envers ces auteurs, alimenté par une réponse pénale faible du système judiciaire", déplore le bloc syndical.

La recrudescence des fusillades en 2024 dans l'agglomération tend également les forces de l'ordre, qui ont recensé plus d'une vingtaine de violences avec armes à feu en zone police, dont la moitié à Villeurbanne : "aucun quartier n’est épargné quand il s’agit de règlements de comptes, d’intimidations, de violences gratuites…"

Les syndicats ont décidé de boycotter les instances paritaires jusqu'à nouvel ordre. Et pourraient mobiliser ses troupes pour marquer le coup : "Nous n’excluons aucune action syndicale forte dans les semaines à venir".