"La police ne se lève pas le matin avec l’intention de tuer" : les policiers mobilisés à Villeurbanne contre un procès Nahel

Le rendez-vous était donné à 12h30, devant le commissariat de Villeurbanne, une trentaine de policiers étaient présents pour protester contre la réquisition du parquet de Nanterre pour meurtre à l’encontre de Florian, le policier ayant tiré mortellement Nahel en 2023 à Nanterre.

Ce mercredi 5 mars, les policiers présents cours Émile-Zola, à Villeurbanne veulent soutenir leur collègue et la « décision inacceptable » du parquet de Nanterre, une décision qui a "choqué les membres de la police en raison de cette réquisition pour meurtre incompréhensible."

À plusieurs reprises, les gardiens de la paix en uniforme et en civil, agitant des drapeaux d'Alliance police nationale, ont déclaré que "la police ne se lève pas le matin avec l’intention de tuer". L’État est aussi pris pour cible dans cette manifestation nationale, alors que des situations de tensions sont de plus en plus présentes dans des villes comme Grenoble, ou même à Lyon, les agents se disent abandonnés par le pouvoir exécutif lorsqu’une situation dégénère.

L’auteur, déjà libéré quelques mois après les faits

Florian, auteur présumé des faits, avait été mis en examen pour homicide volontaire le 29 juin 2023 soit deux jours après la mort de Nahel. Il est aussi placé en détention provisoire avant d’être remis en liberté quelques mois plus tard. L’événement avait provoqué des émeutes dans de nombreuses villes de France. À Lyon, en opposition à ces émeutes, une centaine de militants d’extrême droite s'étaient rassemblés devant l’Hôtel de Ville.