Lyon : un sinistré climatique attaque l’État en justice

Cette mobilisation lancée en décembre 2018 par quatre organisations (Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace, Oxfam France) a décidé de passer un cap en ce mois d’avril, suite à la présentation par le gouvernement français du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3). "Le contenu de ce plan est largement insuffisant : il ne protège pas efficacement, ni de façon juste, les populations exposées aux risques climatiques et ne garantit pas un financement à la hauteur des enjeux", explique le groupe d’action dans son dossier de presse.

Le recours porté au Conseil d’État comprend de nombreux aspects et vise principalement le PNACC-3, dont l’absence d’étude exhaustive des risques et des vulnérabilités, le manque de moyens financiers nécessaires à l’application des mesures du plan ou encore l’insuffisance des outils d’évaluation et de suivi du plan.

Un Lyonnais parmi les 14 demandeurs

Au total, dix personnes, accompagnées par les quatre organisations qui ont lancé la mobilisation, attaquent l’État en justice. Salim Poussin, un archéologue lyonnais, en fait partie. Celui-ci a rejoint l’association Locataires Ensemble l’an dernier, qui défend le droit à un logement sain, et a décidé de se lier à l’Affaire du Siècle car il a enduré d’importantes vagues de chaleur dans un logement bouilloire thermique.

Le Rhodanien de 25 ans s’est engagé "pour rééquilibrer le rapport de force entre propriétaires et locataires". Il souhaite notamment étendre les connaissances des locataires sur leurs droits.

À noter que c’est la première fois dans toute l’Union européenne que des sinistrés attaquent en justice l’État. L’objectif est "d’obtenir de la justice qu’elle contraigne l’État à renforcer immédiatement et significativement ses politiques d’adaptation au changement climatique".