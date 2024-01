Lyon : dealer, sans-permis, refus d’obtempérer, abandon de sa petite amie

Les faits remontent au vendredi 12 janvier vers 22h30, lorsqu’une course poursuite du quai Victor-Augagneur au le parking relais du métro de la gare d’Oullins commençait.

Au volant d’une Peugeot 307, l’automobiliste, sous l’emprise de cannabis, a grillé 2 feux rouges, pris une route à contresens et failli percuter un scooter ainsi qu’un SUV pour échapper à la police. Bien évidemment, ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire.

Passant par la M7, le conducteur de 23 ans a finis par s’encastrer dans un arbre et un plot en béton, coincé dans une impasse près de la gare d’Oullins. Il a alors tenté de prendre la fuite à pied, laissant sa petite amie dans le véhicule. Dans sa course, le jeune homme a jeté une sacoche qui contenait 95 g de résine, 63 g d’herbe de cannabis et 4,26 g de cocaïne. Les policiers ont réussi à l’intercepter quelques mètres plus loin. La course aura duré au total près de 8 km.

Le mis en cause a été jugé ce lundi 15 janvier en comparution immédiate au tribunal de Lyon.

Selon le Progrès, il a alors avoué livrer depuis 2 jours des stupéfiants pour un dealer à Bron, en précisant qu’il se sentait obligé face à la pression de 5 hommes.

Il serait déjà connu des services de police, avec un casier judiciaire aussi rempli que sa sacoche. En effet, trois mentions s’y trouvent dont une pour refus d’obtempérer avec usage de fausse plaque.

Au final, le prévenu a écopé de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Il pourra effectuer sa peine sous bracelet électronique.