Près de Lyon : recherché par la justice, il se fait attraper lors d’un refus d’obtempérer

Les faits se sont déroulés à St-Fons le jeudi 25 janvier aux alentours de 23h15, lorsque les policiers ont tenté d’arrêter un véhicule dépassant largement les limitations de vitesse. L’automobiliste refusant d’obtempérer démarra une course poursuite avec les forces de l’ordre jusqu’à ce qu’ils le perdent de vue.

La voiture était retrouvée quelques minutes plus tard par une autre équipe de police sur le périphérique Laurent Bonnevay se dirigeant vers Villeurbanne où l’automobiliste de 26 ans abandonnait sa voiture pour prendre la fuite à pied.

Pensant passer entre les mailles du filet, le mis en cause a finalement été rattrapé en escaladant un portail. Ce dernier a tenté de se débattre en donnant des coups de pied, en vain.

Les policiers l’ont attrapé et ont pu procéder à une fouille de sécurité durant laquelle ils ont retrouvé sur lui 181g de résine de cannabis. Le mis en cause conduisait sans permis de conduire et sous l’emprise du cannabis et cocaïne.

Durant son audition, ce dernier a décidé de tout avouer, sauf la conduite sans permis.

Le jeune homme était en réalité déjà recherché par la justice. Ce dernier a été présenté au parquet de Lyon ce samedi 27 janvier et a été placé en détention provisoire en vue d’une comparution en délai différé.