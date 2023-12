Métropole de Lyon : Léo&go élargit son périmètre d’autopartage

Lancé en 2021, le service d’autopartage Léo&go proposait 300 véhicules majoritairement électriques et hybrides dans les secteurs de Lyon, Villeurbanne et Lyon Saint-Exupéry. En deux ans, l’application recense déjà plus de 20 000 utilisateurs.

Léo&go élargit son périmètre à 7 villes. Il sera donc possible de retrouver les véhicules à Lyon, Villeurbanne, Dardilly, Caluire-et-Cuire, Ecully, Bron, et Sainte-Foy-lès-Lyon.

L’opérateur d’autopartage en free-floating met également à disposition 100 nouveaux véhicules citadins et utilitaires, c’est-à-dire 400 véhicules désormais disponible dans la Métropole de Lyon. En plus des Toyota Yaris hybrides, Tesla Model 3 et des Peugeot e-208, il est possible de louer des Toyota Aygo X, Renault Kangoo 3m3 et des Ford Transit 6m3.

En 2024, de nouveaux véhicules arriveront pour diversifier l’offre et tenir leur engagement écologique. Un véhicule en remplacerait en moyenne 9 ce qui équivaut à 16 000 tonnes de CO2 depuis leur arrivée sur le marché, selon leurs données.

Les véhicules d’autopartage sont "une alternative fiable à la voiture individuelle pour accompagner l’évolution des comportements de mobilité, dans un contexte où le partage de l’espace public devient un enjeu majeur", confie Vincent Frey, Directeur général de Léo&go.

Pour la période de noël, Léo&go s’associe au Secours Populaire du Rhône pour lancer la campagne "Pères Noel verts". L’association bénéficiera d’un véhicule utilitaire électrique pour effectuer les tournées et récupérer les dons aux points de collectes.