Laurent Legendre sur les départs à LFI : "Qu'ils démissionnent s'ils ne sont plus alignés"

Chargé de piloter la mission qui doit aboutir sur le lancement d'un nouveau système public d'autopartage à l'échelle de la Métropole de Lyon, Laurent Legendre est déterminé à le voir naître : "Demain, quand vous serez dans le centre de Villeurbanne, vous aurez une station Citiz tous les 350 mètres". L'élu insoumis promet ainsi un "maillage plus élargi sur les première et deuxième couronnes".

La Métropole de Lyon s'est gardée pour le moment de dévoiler des chiffres. Mais l'objectif selon Laurent Legendre, c'est que "60% du coût de service soit couvert par les usagers".

Toute la majorité de Bruno Bernard n'est pas toujours alignée avec les décisions prises. Preuve en est avec l'augmentation des tarifs TCL au 1er janvier. Laurent Legendre estime que la gauche aurait pu envoyer un "signal avec le gel des tarifs", première étape pour "aller vers la gratuité".

L'élu métropolitain est aussi revenu sur le départ de quatre élus de la France Insoumise. "Une non-annonce car Mathieu Azcué et les trois autres élus étaient en-dehors des espaces collectifs de LFI depuis plus de 18 mois, estime-t-il. Ils ont obtenu leur mandat avec le logo de LFI. Ce serait normal qu'ils puissent démissionner s'ils ne sont plus alignés".

