Mathieu Azcué : "On ne se retrouvait plus dans le discours politique public porté par LFI"

Président du groupe La Métropole en Commun, Mathieu Azcué a claqué la porte de la France insoumise cette semaine avec trois autres élus du 8e arrondissement de Lyon. Et ce pour deux raisons.

Une raison nationale : "On ne se retrouvait plus dans le discours politique public porté après l'affaire Quatennens et sur le conflit israélo-palestinien", indique-t-il. Et de gros problèmes locaux, allant jusqu'à des attaques personnelles et homophobes. Mathieu Azcué prônait "un rassemblement de la gauche et des citoyens, c'était notre objectif". Mais "on a vu qu'à partir de la présidentielle, la ligne de LFI a changé avec une approche plus hégémonique. (...) L'hégémonie ne nous mènera nulle part pour rassembler la gauche dans ce pays".

Pour le conseiller métropolitain, le député de Villeurbanne Gabriel Amard "représente la séquence présidentielle-législatives" qui a marqué une vraie rupture dans l'agglomération chez les insoumis.

00:00 Problème à la France insoumise

04:21 Attaques personnelles et homophobes

05:10 Et maintenant ?

06:00 Laurent Legendre/Florestan Groult

07:14 Crise du logement/MNA

10:16 Thèse en sociologie