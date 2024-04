Violences urbaines à Givors : le maire envisage d’armer sa police municipale

En possibles représailles à l’interpellation de cinq mineurs après une agression, plusieurs groupes s’étaient formés dans la ville pour dégrader du mobilier urbain et incendier deux voitures de police municipale sur le parking de la mairie.

Dans un entretien au Progrès, le maire Mohamed Boudjellaba (apparenté écologiste) a adopté un discours offensif à l’encontre des casseurs : "On sera dans la tolérance zéro ! Ces minots probablement manipulés par plus grands qu’eux, ne gagneront pas. Nous ferons le maximum pour que ce petit noyau soit mis sous les verrous par la justice. Ils ont été filmés par la vidéoprotection, tout est entre les mains des enquêteurs. J’espère qu’ils seront interpellés et condamnés. Que l’on arrête de trouver des excuses à ces comportements !".

L’édile givordin, "en colère et impuissant", a également fait des annonces en termes de sécurité. Mohamed Boudjellaba a rappelé que la vidéoprotection allait se développer à Givors, que la police municipale serait déployée sur de nouveaux horaires, mais surtout qu’elle pourrait être à l’avenir armée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. "À un moment donné, s’il faut y aller, on ira", lâche-t-il.

La préfecture du Rhône de son côté avait déjà annoncé l'arrivée de renforts de police nationale à Givors, même si les pluies torrentielles de ce dimanche devraient apaiser la situation.