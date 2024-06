Près de Lyon : cette boulangerie a fermé pour cause de "nuisibles" et "manquements graves aux règles d’hygiène"

Le jeudi 30 mai, la boulangerie "Au pain du Sud", située place Henri Barbusse à Givors, a reçu une visite de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône (DDPP).

Le lendemain, l’établissement a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône. En cause, plusieurs manquements aux règles d’hygiène, parmi lesquels la "vétusté des locaux de préparation, de stockage et des équipements", un "défaut de nettoyage", mais aussi des problèmes de nuisibles et un irrespect des pratiques d’hygiène par les employés.

Le tout, constituant une "menace importante pour la santé des consommateurs", du fait des probables contaminations des produits vendus.

Afin de pouvoir rouvrir ses portes, la boulangerie devra suivre 36 mesures correctives, dont le suivi d’une formation sur l’hygiène pour les employés, le nettoyage en profondeur de l’établissement, mais aussi un plan de lutte contre les nuisibles.