Le retour du tableau de Sarrabat dans l’église Saint-Nicolas à Givors

Depuis 2020, la commune de Givors s’inscrit dans une politique ambitieuse de valorisation et de préservation du patrimoine. La restauration de l’œuvre de Daniel Sarrabat en fait partie. Le tableau a été pris en charge par le groupement de conservatrices-restauratrices d’œuvres d’art Julie Barth, Béatrice Byer-Bayle et Marie-Noëlle Laurent.

Il aura fallu pas moins de huit mois, pour apporter les retouches nécessaires. En effet, la toile du XVIIIème siècle a été endommagée par des infiltrations. Sa restauration a donc permis de traiter sa couche picturale et de réintégrer ses couleurs, tout ça en respectant l’authenticité de la création originale.

C’est donc après plusieurs mois que le tableau "Le Christ guérissant l’aveugle-né" réintégrera l’église Saint-Nicolas de Givors. Le coût global de cette restauration s’élève à 40 814€.

Cette remise en beauté est une fierté pour Mohamed Boudjellaba, maire de Givors : "Je me réjouis de voir cette œuvre retrouver toute sa splendeur. La restauration du tableau de Sarrabat témoigne de notre engagement constant pour préserver et valoriser le patrimoine culturel givordin. Notre municipalité reste mobilisée pour faire rayonner notre histoire et notre identité locale à travers des actions concrètes et ambitieuse comme celle-ci", s’exprime-t-il.