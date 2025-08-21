Près de Lyon : le domicile d'un dealer débusqué par un chien à Givors

Du moins, leur chien déployé dans le quartier des Vernes à Givors ce lundi matin aux alentours de 9h.

Car l'animal spécialisé dans la recherche de stupéfiants a fait le tour des paliers d'une barre de l'allée Anne-Frank. Et il a marqué un appartement que les forces de l'ordre ont pris soin de perquisitionner.

L'individu qui leur a ouvert la porte était déjà connu de leurs services. Pas de chance pour lui, il était en plein atelier découpage de résine de cannabis.

Le Givordin a été interpellé et placé en garde à vue.

A son domicile, 1,7 kg de résine de cannabis, un fusil à canon scié et 900 euros ont été retrouvés et saisis.