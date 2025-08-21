Près de Lyon : le domicile d'un dealer débusqué par un chien à Givors

Du moins, leur chien déployé dans le quartier des Vernes à Givors ce lundi matin aux alentours de 9h.
Car l'animal spécialisé dans la recherche de stupéfiants a fait le tour des paliers d'une barre de l'allée Anne-Frank. Et il a marqué un appartement que les forces de l'ordre ont pris soin de perquisitionner.
L'individu qui leur a ouvert la porte était déjà connu de leurs services. Pas de chance pour lui, il était en plein atelier découpage de résine de cannabis.
Le Givordin a été interpellé et placé en garde à vue.
A son domicile, 1,7 kg de résine de cannabis, un fusil à canon scié et 900 euros ont été retrouvés et saisis.
Il faudrait faire ça plus souvent dans l'agglomération lyonnaise !
Et il est ou le gars maintenant ? ?
Mandat ?
Cela sent ....la faute de procédure à plein nez !
"On etait là par hasard quand le chien a réagit...".mais bien sur!
Tonton pourquoi tu tousses ?
Avec 900 Euros les policiers vont pouvoir faire la fête.