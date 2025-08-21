Faits Divers

Près de Lyon : le domicile d'un dealer débusqué par un chien à Givors

Près de Lyon : le domicile d'un dealer débusqué par un chien à Givors
Près de Lyon : le domicile d'un dealer débusqué par un chien à Givors - LyonMag

Les policiers ont eu du flair.

Du moins, leur chien déployé dans le quartier des Vernes à Givors ce lundi matin aux alentours de 9h.

Car l'animal spécialisé dans la recherche de stupéfiants a fait le tour des paliers d'une barre de l'allée Anne-Frank. Et il a marqué un appartement que les forces de l'ordre ont pris soin de perquisitionner.

L'individu qui leur a ouvert la porte était déjà connu de leurs services. Pas de chance pour lui, il était en plein atelier découpage de résine de cannabis.

Le Givordin a été interpellé et placé en garde à vue.

A son domicile, 1,7 kg de résine de cannabis, un fusil à canon scié et 900 euros ont été retrouvés et saisis.

Tags :

givors

Quartier des Vernes

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Clyde le 21/08/2025 à 10:43

Il faudrait faire ça plus souvent dans l'agglomération lyonnaise !

Signaler Répondre
avatar
oui oh ben le 21/08/2025 à 09:58

Et il est ou le gars maintenant ? ?

Signaler Répondre
avatar
Flaire le 21/08/2025 à 09:45

Mandat ?

Signaler Répondre
avatar
Cela sent .... le 21/08/2025 à 09:26

Cela sent ....la faute de procédure à plein nez !
"On etait là par hasard quand le chien a réagit...".mais bien sur!
Tonton pourquoi tu tousses ?

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 21/08/2025 à 09:18

Avec 900 Euros les policiers vont pouvoir faire la fête.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.