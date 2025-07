Près de Lyon : un important partenariat signé pour redynamiser la vallée du Gier

Ce lundi, un Projet partenarial d’aménagement (PPA) de requalification des espaces, adaptation des usages et réduction de la vulnérabilité dans la Vallée du Gier a été signé pour les 15 prochaines années. La Métropole de Lyon, l’Etat, la Ville de Givors, l’EPORA, la Banque des territoires et la société Givors Pôle réindustrialisation souhaitent renouveler l’attractivité de la vallée du Gier.

Ce plan, qui va concerner l’entrée de la ville et le centre-ville, la friche industrielle Fives-Lille, ainsi que la zone commerciale Givors 2 Vallées, a pour objectif de prendre en compte les risques climatiques, être plus efficace "dans la conduite des opérations publiques et privées" et accélérer la transformation de la commune. Des premières subventions à hauteur d’1,07 millions d’euros ont été obtenues pour pouvoir réaliser des opérations en 2025 et 2026.

"La signature de ce projet partenarial illustre notre volonté commune de faire de Givors une centralité renouvelée, durable et solidaire", explique Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein d’un communiqué.

Une des réalisations majeures va reposer sur la régénération de la friche Fives-Famer. 16 300m2 de surface de plancher sont prévues par le projet en quatre lots sur site racheté par la Métropole en 2022. "La reconversion de la friche Fives-Lille fait partie de la stratégie d’aménagement que nous avons initiée, alliant la sobriété foncière et le renouvellement industriel, avec la reconversion de 29 sites industriels à l’échelle de la métropole. Ces sites représentent 140 hectares soit l’équivalent de 15 années de besoins fonciers pour les entreprises", ajoute Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon.

Pour le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, "Fives-Famer n’est pas une friche comme les autres (…) C’est pourquoi, depuis 2020, j’ai souhaité que soit engagée la reconquête collective de ce site emblématique, inscrit dans un projet de territoire plus large. Ce travail, nous l’avons mené en partenaires, avec l’État, la Métropole de Lyon et la Ville, pour redonner à Givors la place qu’elle mérite dans la dynamique économique métropolitaine. Car nous en sommes convaincus : la Métropole ne rayonne pas seulement par sa centralité, mais par l’ensemble de ses 58 communes."