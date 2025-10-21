Près de Lyon : le motard qui avait tué un trottinettiste à Givors s'est rendu

Habitant du quartier des Vernes, il s'est accusé d'être l'auteur de l'accident mortel survenu jeudi dernier. Un trottinettiste de 23 ans avait été percuté par une moto et n'avait pas survécu à ses blessures.
Les policiers avaient déjà interrogé le suspect puisqu'il avait été retrouvé sur place. Il s'était alors présenté comme étant passager de la trottinette et donc ami de la victime.
Or, l'individu était en réalité le motard. Se sachant recherché puisque son subterfuge s'était rapidement éventé dans le quartier givordin, il s'était réfugié chez sa soeur dans la Drôme.
Déjà connu de la justice, il a été placé en garde à vue.
Déjà connu de la justice, comme c'est étonnant, mais toujours dehors à tuer...Signaler Répondre
"Déjà connu de la justice"Signaler Répondre
QUELLE CHANCE...
Un bon rappel à la Loi et basta causi.
Avec un dossier pareil, ( quartier des Vernes, Givors, fuite, mensonge,...) il devrait bien prendre, oh au moins 3 mois avec sursis et un bisou de la juge.Signaler Répondre
Avec des circonstances agravantes espérons qu'il prenne 20 ans.Signaler Répondre
Connaissais les vernes tu m'étonnes que tous été au courant mdr sa reste pas LGT secret là basSignaler Répondre
On se cache le temps de faire descendre le taux des stupéfiants dans le sang...Signaler Répondre
.qu'il est un Drôme à daire ?Signaler Répondre
Il a été placé en garde à vue ! c'est la moindre des choses lorsque l'on a attenté à la vie d'une personne !Signaler Répondre
"Il s’était refugié chez sa sœur dans la Drome"....quel courage ! Un homme, un vrai......Signaler Répondre