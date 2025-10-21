Faits Divers

Près de Lyon : le motard qui avait tué un trottinettiste à Givors s'est rendu

Près de Lyon : le motard qui avait tué un trottinettiste à Givors s'est rendu

Ce lundi, le commissariat de Givors a reçu la visite d'un jeune homme de 19 ans.

Habitant du quartier des Vernes, il s'est accusé d'être l'auteur de l'accident mortel survenu jeudi dernier. Un trottinettiste de 23 ans avait été percuté par une moto et n'avait pas survécu à ses blessures.

Les policiers avaient déjà interrogé le suspect puisqu'il avait été retrouvé sur place. Il s'était alors présenté comme étant passager de la trottinette et donc ami de la victime.

Or, l'individu était en réalité le motard. Se sachant recherché puisque son subterfuge s'était rapidement éventé dans le quartier givordin, il s'était réfugié chez sa soeur dans la Drôme.

Déjà connu de la justice, il a été placé en garde à vue.

Tags :

givors

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 21/10/2025 à 19:32

Déjà connu de la justice, comme c'est étonnant, mais toujours dehors à tuer...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 21/10/2025 à 17:56

"Déjà connu de la justice"

QUELLE CHANCE...

Un bon rappel à la Loi et basta causi.

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 21/10/2025 à 17:22
Qu'il prenne cher ! a écrit le 21/10/2025 à 16h13

Avec des circonstances agravantes espérons qu'il prenne 20 ans.

Avec un dossier pareil, ( quartier des Vernes, Givors, fuite, mensonge,...) il devrait bien prendre, oh au moins 3 mois avec sursis et un bisou de la juge.

Signaler Répondre
avatar
Qu'il prenne cher ! le 21/10/2025 à 16:13

Avec des circonstances agravantes espérons qu'il prenne 20 ans.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 21/10/2025 à 15:46

Connaissais les vernes tu m'étonnes que tous été au courant mdr sa reste pas LGT secret là bas

Signaler Répondre
avatar
Watt le 21/10/2025 à 15:44

On se cache le temps de faire descendre le taux des stupéfiants dans le sang...

Signaler Répondre
avatar
Ou alors peut être ... le 21/10/2025 à 15:37
Bianca a écrit le 21/10/2025 à 14h53

"Il s’était refugié chez sa sœur dans la Drome"....quel courage ! Un homme, un vrai......

.qu'il est un Drôme à daire ?

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 21/10/2025 à 15:36

Il a été placé en garde à vue ! c'est la moindre des choses lorsque l'on a attenté à la vie d'une personne !

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 21/10/2025 à 14:53

"Il s’était refugié chez sa sœur dans la Drome"....quel courage ! Un homme, un vrai......

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.