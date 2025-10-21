Près de Lyon : le motard qui avait tué un trottinettiste à Givors s'est rendu

Habitant du quartier des Vernes, il s'est accusé d'être l'auteur de l'accident mortel survenu jeudi dernier. Un trottinettiste de 23 ans avait été percuté par une moto et n'avait pas survécu à ses blessures.

Les policiers avaient déjà interrogé le suspect puisqu'il avait été retrouvé sur place. Il s'était alors présenté comme étant passager de la trottinette et donc ami de la victime.

Or, l'individu était en réalité le motard. Se sachant recherché puisque son subterfuge s'était rapidement éventé dans le quartier givordin, il s'était réfugié chez sa soeur dans la Drôme.

Déjà connu de la justice, il a été placé en garde à vue.