"Écologie OUI, Exclusion NON" : les motards en colère appellent à manifester contre les ZFE ce dimanche à Lyon

“Zones à Faibles Émissions, la mesure anti-sociale de trop !” Le ton est donné dans le communiqué de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), qui organise une mobilisation nationale ce dimanche 6 avril 2025. À Lyon, le rendez-vous est fixé à 11h devant le siège de la Métropole, 20 rue du Lac (Lyon 3e).

Pour rappel, fin mars, la commission spéciale de l’Assemblée nationale, chargée d’examiner le projet de loi sur la simplification de l’action publique, a voté en faveur de la suppression des Zones à Faibles Émissions. Avec ces rassemblements, les associations entendent appuyer cette décision.

L’appel à manifester est lancé en association avec le collectif Les #Gueux et le soutien de “nombreux collectifs, maires et élus partout en France”, selon les organisateurs. Cette action vise à appuyer la récente décision de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, qui s’est prononcée fin mars pour la suppression des ZFE dans le cadre du projet de loi sur la simplification.

La FFMC Rhône dénonce une “cacophonie réglementaire” depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2025, des Zones à Faibles Émissions dans 25 métropoles françaises. "Toutes différentes les unes des autres ! Résultat : une cacophonie réglementaire qui rend les déplacements impossibles pour plus de 12 millions de Français possédant un véhicule classé Crit’Air 3 ou plus", souligne l’organisation.

Présente sur ce sujet depuis plus d’une décennie, la fédération affirme que "depuis 14 ans, la FFMC alerte sur cette transition menée sans cohérence et au détriment des plus modestes."

"Oui, la pollution atmosphérique est un enjeu majeur. Mais faire de l’usager de la route un bouc émissaire n’est ni juste ni efficace", insiste encore le texte. La FFMC déplore le manque d’alternatives pour les citoyens "dans des territoires où les transports en commun sont absents ou insuffisants", tout en critiquant une politique qui impose "de jeter un véhicule qui fonctionne encore pour en acheter un neuf, au mépris du bon sens écologique."

À travers le slogan “Écologie OUI, Exclusion NON”, la mobilisation entend rassembler bien au-delà des seuls motards.

Une citation du romancier Alexandre Jardin, extraite de son essai à paraître fin mars, est mise en avant dans l’appel à manifester : “La République, ça ne peut pas être ça !”

La manifestation lyonnaise débutera dimanche à 11h devant l’Hôtel de la Métropole, dans le quartier de la Part-Dieu. Aucun parcours n’a été communiqué à ce stade. Le rassemblement s’inscrit dans une journée nationale d’action coordonnée.