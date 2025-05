ZFE : les députés écologistes de Lyon ont séché le vote à l'Assemblée nationale

Car la veille au soir, l'Assemblée nationale a voté l'article 15 ter glissé dans le projet de loi de simplification de la vie économique, ouvrant la voie à la suppression de toutes les Zones à faibles émissions (ZFE) de France.

"Les groupes populistes de tout bord à l’Assemblée nationale ont voté contre la santé des Français", attaquait ainsi le maire de Lyon sur ses réseaux sociaux.

Or, si les deux élus écologistes lyonnais regrettent cette issue démocratique, estimant que la ZFE était un outil efficace contre la pollution de l'air, ils peuvent en partie s'en prendre à leurs députés.

Car ni Marie-Charlotte Garin, ni Boris Tavernier n'ont pris part au vote à l'Assemblée nationale pour tenter d'empêcher l'adoption de l'article largement plébiscité par le RN et LFI. Les deux parlementaires écologistes lyonnais ont séché la séance, à l'instar des deux autres députés de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Sandrine Runel (PS).

Cher @brunobernard_fr, les députés #LFI du Rhône ont voté contre la #ZFE et les députés écolos n'ont même pas pris part au vote...

Il sont pourtant bien dans votre majorité d'extrême-gauche ? 😉 https://t.co/l8vDGNGAmv — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) May 29, 2025

Si leurs camps ont voté en faveur de cette suppression des ZFE, Jonathan Gery (RN) et Alexandre Portier (LR) avaient également mieux à faire ce mercredi soir, veille de jour férié et de pont.

Sur les 14 députés que compte le Rhône, seulement six étaient présents à l'Assemblée. Quatre ont voté pour cet article : les insoumis Gabriel Amard, Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar et la lepéniste Tiffany Joncour. Un député a voté contre : le macroniste Jean-Luc Fugit. Et la députée MoDem Blandine Brocard s'est abstenue.