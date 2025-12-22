A 130km/h dans les vignes, le chauffard ivre réchappe de peu à un grave accident

Jugé la semaine dernière, il avait eu un terrible accident de la route le 15 décembre 2024.

Cet après-midi là, sur une petite route dans les vignes de Belleville-en-Beaujolais, l'homme de 22 ans roulait à 130km/h avec un taux d'alcoolémie de 2,52g/l. Après avoir manqué de renverser des promeneurs, il avait fait une embardée. Sa voiture était partie en tonneaux, l'éjectant hors de l'habitacle puisqu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Miraculé, le chauffard était sorti de son coma de 3 jours avec de simples fractures.

Face aux juges de Villefranche-sur-Saône, difficile de plaider l'erreur de jeunesse. D'autant que depuis, il a été contrôlé en mars au volant sous l'empire de stupéfiants.

Le prévenu a plaidé le trou de mémoire concernant l'accident de décembre 2024.

Six mois de prison ferme ont été requis, mais les juges ont préféré le sanctionner de 10 mois ferme. L'individu pourrait bien être incarcéré, car il avait écopé de 6 mois sous bracelet électronique pour la conduite sous l'empire de stupéfiants.