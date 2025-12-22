A 130km/h dans les vignes, le chauffard ivre réchappe de peu à un grave accident

Jugé la semaine dernière, il avait eu un terrible accident de la route le 15 décembre 2024.
Cet après-midi là, sur une petite route dans les vignes de Belleville-en-Beaujolais, l'homme de 22 ans roulait à 130km/h avec un taux d'alcoolémie de 2,52g/l. Après avoir manqué de renverser des promeneurs, il avait fait une embardée. Sa voiture était partie en tonneaux, l'éjectant hors de l'habitacle puisqu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
Miraculé, le chauffard était sorti de son coma de 3 jours avec de simples fractures.
Face aux juges de Villefranche-sur-Saône, difficile de plaider l'erreur de jeunesse. D'autant que depuis, il a été contrôlé en mars au volant sous l'empire de stupéfiants.
Le prévenu a plaidé le trou de mémoire concernant l'accident de décembre 2024.
Six mois de prison ferme ont été requis, mais les juges ont préféré le sanctionner de 10 mois ferme. L'individu pourrait bien être incarcéré, car il avait écopé de 6 mois sous bracelet électronique pour la conduite sous l'empire de stupéfiants.
C'est combien le record caladois en alcoolémie au volant ? Et le record départemental ?Signaler Répondre
y aurait il un nouveau juge ou bien nos commentaires sur les sursis systématiques ont ils été lus a Villefranche , enfin de la prison ferme .Signaler Répondre
Ivre dans le beaujolpif est un gros pléonasme ;-)Signaler Répondre
Sans commentaire sur le ridicule des sanctions prononcées à l'encontre de ce délinquant, cela en dit long sur l'état de notre magistrature... pauvre FranceSignaler Répondre
Les cyclistes ne respectent rien !Signaler Répondre