Le “non-consentement” inscrit dans la loi sur le viol : Marie-Charlotte Garin à l’initiative de ce texte

L’Assemblée nationale vient de franchir une étape majeure pour la reconnaissance du consentement dans la loi.

À l’initiative de la députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin, la notion de non-consentement sera désormais intégrée à la définition pénale du viol, sous réserve d’un dernier vote du Sénat prévu le mercredi 29 octobre.

Parlementaire de la 3ème circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin porte ce texte depuis deux ans aux côtés de la députée haut-savoyarde Véronique Riotton. 
Leur proposition vise à redéfinir les agressions sexuelles dans le Code pénal comme “tout acte sexuel non-consenti”.

Le texte détaille aussi la nature du consentement : “ll n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature”, et ne peut en aucun cas découler d’un silence ou d’une absence de réaction.

La proposition de loi a été approuvée à l’Assemblée nationale par 155 voix pour et 31 contre.

Marie-Charlotte Garin

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 27/10/2025 à 13:14
Chris696969 a écrit le 27/10/2025 à 12h50

Une question me vient à l'esprit : peut on légalement avoir un consentement au moment du rapport sexuel, et un non-consentement après ce rapport sexuel ?

C'est là le problème...

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 27/10/2025 à 13:06
Un avenir doré a écrit le 27/10/2025 à 12h31

Un avenir doré pour les avocats :Ma cliente (ou mon client) n avait pas signé le document avant..
Vive les Etats Unis !
Tristesse...
Vive les Etats Unis !
Tristesse...

L' État inapte à accomplir ses tâches régaliennes compense en s'immisçant dans la vie intime des citoyens.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/10/2025 à 12:50

Une question me vient à l'esprit : peut on légalement avoir un consentement au moment du rapport sexuel, et un non-consentement après ce rapport sexuel ?

Signaler Répondre
avatar
Gloubi le 27/10/2025 à 12:45

Si on regarde qui n'a pas voté...

Signaler Répondre
avatar
Un avenir doré le 27/10/2025 à 12:31
Va falloir a écrit le 27/10/2025 à 11h08

Faire signer un document avant chaque relation sexuelle, imaginez si mon mari revient sur son consentement initial ? Oui mais hier j'avais bu et je n'étais pas vraiment consentant

Un avenir doré pour les avocats :Ma cliente (ou mon client) n avait pas signé le document avant..
Vive les Etats Unis !
Tristesse...
Vive les Etats Unis !
Tristesse...

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 27/10/2025 à 12:07

Il y a le mot "ridicule" cité dans la vidéo de la militante Garin, c'est l'idée générale qui apparait avec son sketch....Après le non-consentement c'est plus compliqué que sa vision "ridicule" quand les valeurs morales, les moeurs et codes culturels ne sont pas les mêmes et où une simple femme en jupe est interprété comme une femme consentante. Dommage que la militante Garin n'est pas abordée le sujet, c'est étonnant......

Signaler Répondre
avatar
Fred6940 le 27/10/2025 à 11:38

Même si je pense que mettre le doigt sur le non-consentement est une bonne chose,
Je suis curieux de savoir comment tu apportes la preuve du consentement en cas de mensonge ?

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 27/10/2025 à 11:32

Paroles de la chanson : "Tu Veux Ou Tu Veux Pas" par Zanini :
Tu veux ou tu veux pas ?
Tu veux c'est bien
Si tu veux pas tant pis
Si tu veux pas
J'en f'rai pas une maladie
Oui mais voilà réponds-moi
Non ou bien oui
C'est comme ci ou comme ça
Ou tu veux ou tu veux pas ?

Signaler Répondre
avatar
Va falloir le 27/10/2025 à 11:08

Faire signer un document avant chaque relation sexuelle, imaginez si mon mari revient sur son consentement initial ? Oui mais hier j'avais bu et je n'étais pas vraiment consentant

Signaler Répondre
avatar
Economie le 27/10/2025 à 10:55

Les sachets de thé blancs sont issus d'un processus de production très très polluant.
En aucun cas, il ne faut accepter un tel thé, ni en proposer.

Signaler Répondre
avatar
AntiJuges le 27/10/2025 à 10:54

Le risque est immense que les « juges » français du conseil constitutionnel, dont on sait tous dans quel camp ils sont, annulent cette loi.

Signaler Répondre

