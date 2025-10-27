Le “non-consentement” inscrit dans la loi sur le viol : Marie-Charlotte Garin à l’initiative de ce texte

À l’initiative de la députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin, la notion de non-consentement sera désormais intégrée à la définition pénale du viol, sous réserve d’un dernier vote du Sénat prévu le mercredi 29 octobre.
Parlementaire de la 3ème circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin porte ce texte depuis deux ans aux côtés de la députée haut-savoyarde Véronique Riotton.
Leur proposition vise à redéfinir les agressions sexuelles dans le Code pénal comme “tout acte sexuel non-consenti”.
Le texte détaille aussi la nature du consentement : “ll n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature”, et ne peut en aucun cas découler d’un silence ou d’une absence de réaction.
La proposition de loi a été approuvée à l’Assemblée nationale par 155 voix pour et 31 contre.
Si vous avez du mal à comprendre le mot "consentement", imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé.— Marie-Charlotte Garin (@MC_Garin) March 30, 2025
🫖 Le consentement, avec un thé ⤵️ pic.twitter.com/oswIb9NZTx
Une question me vient à l'esprit : peut on légalement avoir un consentement au moment du rapport sexuel, et un non-consentement après ce rapport sexuel ?Signaler Répondre
