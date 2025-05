"On manque cruellement de spermatozoïdes et d’ovocytes" : le "message de service" lancé à l’Assemblée par Marie-Charlotte Garin 

"Si vous êtes un homme entre 18 et 44 ans et que vous êtes en bonne santé, n’hésitez pas à donner vos spermatozoïdes. Si vous êtes une femme entre 18 et 37 ans et que vous êtes en bonne santé, n’hésitez pas à faire don de vos ovocytes." La députée écologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin a tenu à "passer un message de service" à l’Assemblée nationale.

"On manque cruellement de gamètes. Très concrètement, on manque d’ovocytes et de spermatozoïdes et c’est particulièrement compliqué pour les personnes racisées en parcours de PMA, car les dons qui correspondent à leurs caractéristiques physiques sont très peu nombreux", explique l’élue qui dénonce l’absence de campagne "d’ampleur" sur le sujet de la part du gouvernement.

"Donnez ses gamètes, ce n’est pas faire un enfant, c’est simplement offrir à d’autres la possibilité d’être parents", ajoute Marie-Charlotte Garin devant ses collègues, peu nombreux ce jour-là pour entendre son appel.