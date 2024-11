Marie-Charlotte Garin écrit aux entreprises françaises qui ont financé des Républicains américains : "Il est urgent que ces groupes rendent des comptes"

La députée EELV du Rhône Marie-Charlotte Garin a annoncé avoir envoyé des courriers et des e-mails "pour demander des comptes" aux entreprises françaises ayant soutenu financièrement (mais indirectement) la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis.

"Comment peut-on se revendiquer acteur responsable en France, tout en finançant Trump, un candidat qui s’attaque aux droits des femmes, nie le réchauffement climatique et sabote la démocratie ? Comment EDF, Sanofi, Airbus et d'autres, y compris avec des capitaux publics, peuvent-ils soutenir des forces politiques réactionnaires et anti-démocratiques ?", s'indigne la parlementaire lyonnaise, pour qui il est "urgent que ces groupes rendent des comptes sur leur rôle dans la montée de l'extrême droite américaine et leurs choix de financements qui trahissent les valeurs de respect des droits et de justice sociale que nous défendons".

Marie-Charlotte Garin cible ainsi Sanofi, EDF, Airbus mais aussi Thales et Pernod Ricard, et entend "leur rappeler que leurs actions aux États-Unis ont des conséquences ici aussi".

La députée fait, comme sa source, un raccourci un peu hardi. Elle se base sur un article du média d'extrême-gauche Basta! qui indique que ces groupes français n'ont pas directement fait des chèques à Donald Trump mais ont plutôt financé des élus et des sénateurs américains, qu'ils soient d'ailleurs Républicains comme Démocrates. Les virements pointés du doigt, du pur lobbying, datent parfois de plusieurs années.