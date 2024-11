Allan Brunon : "On connaît les canaux de contagion entre l'extrême-droite américaine et l'extrême-droite française"

Aux Etats-Unis, Donald Trump revendique sa victoire face à Kamala Harris et va retrouver la Maison-Blanche pour les quatre prochaines années. "C'est inquiétant car on connaît les canaux de contagion entre l'extrême-droite américaine et l'extrême-droite française", signale Allan Brunon.

L'insoumis, collaborateur parlementaire de Gabriel Amard à Villeurbanne, estime que "M. Trump est un fervent opposant au droit du peuple palestinien de pouvoir disposer de sa terre" et qu'il faut "résister à la fascisation galopante" car "l'extrême-droite est l'ennemi des peuples et les Etats-Unis s'en rendront tristement compte".

Allan Brunon lance également le Réseau Insoumis Antifasciste qui "aspire à mener la bataille idéologique et culturelle contre l'extrême-droite pour mettre hors d'état de nuire les nervis qui aspirent à diviser le peuple français".

00:00 Election de Donald Trump

01:53 Parallèle avec la France ?

03:11 Mineurs isolés

06:36 Réseau Insoumis Antifasciste

07:36 Manifestations à Romans-sur-Isère

08:39 Agressions de l'extrême-droite