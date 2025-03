Florestan Groult : "Jean-Michel Aulas ? Les gens ne voudront pas voter pour un Collomb bis"

Vice-président de la Métropole chargé des Sports, Florestan Groult a vu son budget réduit de 10%. Un effort budgétaire, mais l'essentil a été préservé selon lui. Car les gros efforts ont été demandés "aux gros clubs professionnels comme l'OL, l'ASVEL ou le LOU et aux évènements sportifs".

"Je regrette que les acteurs du sport soient un peu les parents pauvres par rapport à la culture", assène toutefois l'élu insoumis.

Florestan Groult a été amené à travailler avec Jean-Michel Aulas. S'il salue son travail sur le football féminin, il regarde plutôt avec dédain sa possible candidature en 2026 : "Plutôt que de commander d'abord un sondage, il devrait d'abord commencer par proposer un projet", indique le vice-président. "Les gens ne voudront pas voter pour un Collomb-bis", poursuit-il.

Quant à l'alliance avec les Verts et le reste de la gauche l'an prochain, elle n'est pas du tout certaine : "On a eu de belles réalisations communes, on a eu des désaccords. (...) On a fait des scores plus que probants aux européennes et aux législatives, on sera en capacité de partir partout. On a tendu la main à Marine Tondelier".

