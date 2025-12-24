Faits Divers

Villeurbanne : elle refuse de quitter son Airbnb et crache sur les policiers

Villeurbanne : elle refuse de quitter son Airbnb et crache sur les policiers
Villeurbanne : elle refuse de quitter son Airbnb et crache sur les policiers - LyonMag

Samedi dernier, un homme allait entrer dans le logement Airbnb qu'il louait cours Tolstoï à Villeurbanne.

Mais il a eu la désagréable surprise de se rendre compte que la précédente locataire était encore présente à l'intérieur.

Refusant de partir, l'occupante a ensuite agressé la propriétaire des lieux. Cette dernière a donc appelé la police à la rescousse. Selon Le Progrès, des policiers municipaux ont été à leur tour accueillis avec des insultes, mais également des crachats de la part de la femme finalement interpellée.

Une enquête est en cours.

Tags :

villeurbanne

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
J6 le 24/12/2025 à 12:51

Avec le 2° amendement : affaire réglée rapidement et pas onéreux pour la société

Signaler Répondre
avatar
Homa le 24/12/2025 à 11:57
LFI 69 a écrit le 24/12/2025 à 09h19

Qui est le plus à blâmer ?
Celui qui marchandise des toits en nuitées sur Airbnb pour toujours plus de profits ou ceux qui n'ont pas de toits pour dormir et particulièrement en hiver ?

Moi pareil pas de monnaie pour payer le parking alors que le sdf devant le parking avait plein de monnaie et aucune voiture à garer. Puis je lui prendre sa monnaie, lui qui fait des profits sur le dos des pauvres automobilistes ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques2 le 24/12/2025 à 11:50
Appendre à lire a écrit le 24/12/2025 à 09h27

Relis l'article : c'est la propriétaire des lieux qui est arrivé et a constaté la présence de la locataire.

Le parfait petit donneur de leçons qui n'utlise même pas de pseudo comme prévu mais qui utilise l'emplacement pour écrire son texte. On devrait nous imposer de mettre noms et prénoms, certains seraient moins arrogants.

Signaler Répondre
avatar
pol69 le 24/12/2025 à 11:39
joyeux Noël a écrit le 24/12/2025 à 10h18

le complotiste d ED s énerve devant son ordinateur, joyeux noel

Et pourtant, les lois imbéciles dont même des élus s'étonnent, font la part belle aux irréguliers, délinquants, trafiquants...

Signaler Répondre
avatar
BillyBillyBob le 24/12/2025 à 11:09
Appendre à lire a écrit le 24/12/2025 à 09h27

Relis l'article : c'est la propriétaire des lieux qui est arrivé et a constaté la présence de la locataire.

Apprends à lire j'ai en vie de dire :

"un HOMME allait entrer dans le logement Airbnb qu'il louait cours Tolstoï à Villeurbanne" puis phrase suivante : "l'occupante a ensuite agressé LA propriétaire des lieux"

Donc un homme qui loue l'appartement et une femme qui en est la proprio... ah les donneurs de leçon j'adore.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 24/12/2025 à 10:58

Pas un jour où on parle pas de Villeurbanne sérieux c'est super rassurant mdr

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 24/12/2025 à 10:35
Justice française a écrit le 24/12/2025 à 10h04

Cette Algérienne OQTF ne risque rien, la justice fera toute pour la garder en France dans l'espoir qu'elle fasse un meurtre comme ç s'est déjà produit...
cCest plutôt le propriétaire qui sera lourdement condamné car selon les gauchiasse c'est pas bien d'être propriétaire, c'est pas bien de ne pas nuire ! il faut détruire, insulter, agresser, la justice en France encourage la médiocrité

Entre deux locations le propriétaire ne passe même pas jeter un oeil.. aussi bien en arrivant vous trouvez des cheveux dans la baignoire, des draps sales et la vaisselle séchée dans l'évier.. et à aucun moment qq'un ne récupère les clés, elles sont dans la nature..
Médiocre, ça l'est..
Évidement que la proprio va se faire taper sur les doigts, elle n'a pas livré ce qu'elle a vendu. Et elle a encore du bol que la police l'emmène, sans quoi son bien était squatté pendant des mois.
Le plus chanceux au final c'est le deuxième locataire, là il va être remboursé.. tandis qu'en trouvant un logement cradingue, mais vide, il n'aurait pu que mettre une mauvaise note.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/12/2025 à 10:23

Au final est-ce qu'elle a quittée le logement c'est le point principal ?

Signaler Répondre
avatar
joyeux Noël le 24/12/2025 à 10:18
Justice française a écrit le 24/12/2025 à 10h04

Cette Algérienne OQTF ne risque rien, la justice fera toute pour la garder en France dans l'espoir qu'elle fasse un meurtre comme ç s'est déjà produit...
cCest plutôt le propriétaire qui sera lourdement condamné car selon les gauchiasse c'est pas bien d'être propriétaire, c'est pas bien de ne pas nuire ! il faut détruire, insulter, agresser, la justice en France encourage la médiocrité

le complotiste d ED s énerve devant son ordinateur, joyeux noel

Signaler Répondre
avatar
titeuf69 le 24/12/2025 à 10:17

Elle n'aura sûrement rien ... voir elle sera soutenue par une myriade d'associations qui lui donneront toutes les ficelles pour rester dans son squat. Pas grave pour elle car les démarches juridiques sont payées sur argent public grâce au contribuable qui lui bosse et respecte les règles.

L'origine de cette personne? je ne sais pas. Mais en effet il faut vider toute la "misère venue d'ailleurs" car on a déjà énormément de "misère en France" dont personne s'occupe. Faut que les masses des prestations "sociales" financées par nos impôts soient uniquement dirigées vers nos propres compatriotes et qu'on arrête de financer la misère du monde alors qu'on laisse crever nos pauvres, nos vieux et autre en silence.

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/12/2025 à 10:16
LFI 69 a écrit le 24/12/2025 à 09h19

Qui est le plus à blâmer ?
Celui qui marchandise des toits en nuitées sur Airbnb pour toujours plus de profits ou ceux qui n'ont pas de toits pour dormir et particulièrement en hiver ?

Va dormir avec Mélenchon
..

Signaler Répondre
avatar
Suédois le 24/12/2025 à 10:08
123456 a écrit le 24/12/2025 à 09h28

J'ai pas compris. Un problème d'humeur ou une squatteuse ?

Le vivre ensemble :)

Signaler Répondre
avatar
Lire… le 24/12/2025 à 10:06
Appendre à lire a écrit le 24/12/2025 à 09h27

Relis l'article : c'est la propriétaire des lieux qui est arrivé et a constaté la présence de la locataire.

« un homme allait entrer dans le logement Airbnb qu'il louait cours Tolstoï à Villeurbanne.
Mais il a eu la désagréable surprise de se rendre compte que la précédente locataire était encore présente à l'intérieur. »

Signaler Répondre
avatar
Justice française le 24/12/2025 à 10:04

Cette Algérienne OQTF ne risque rien, la justice fera toute pour la garder en France dans l'espoir qu'elle fasse un meurtre comme ç s'est déjà produit...
cCest plutôt le propriétaire qui sera lourdement condamné car selon les gauchiasse c'est pas bien d'être propriétaire, c'est pas bien de ne pas nuire ! il faut détruire, insulter, agresser, la justice en France encourage la médiocrité

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 24/12/2025 à 09:53

dehors de l appart les squatteurs et entrée en prison puis a dégager si etranger

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 24/12/2025 à 09:51

Le nouveau système pour entrer "légalement" dans les lieux par les quatters... Ensuite ils sont beaucoup plus difficiles à expulser car il n'y a pas eu effraction.

Signaler Répondre
avatar
123456 le 24/12/2025 à 09:28

J'ai pas compris. Un problème d'humeur ou une squatteuse ?

Signaler Répondre
avatar
Appendre à lire le 24/12/2025 à 09:27
BillyBillyBob a écrit le 24/12/2025 à 09h25

Donc c'est le 2nd locataire qui découvre la précédente toujours dans le logement... Ca veut dire qu'entre deux locataires personne ne passe... au moins pour faire le ménage...

Relis l'article : c'est la propriétaire des lieux qui est arrivé et a constaté la présence de la locataire.

Signaler Répondre
avatar
BillyBillyBob le 24/12/2025 à 09:25

Donc c'est le 2nd locataire qui découvre la précédente toujours dans le logement... Ca veut dire qu'entre deux locataires personne ne passe... au moins pour faire le ménage...

Signaler Répondre
avatar
1789 le 24/12/2025 à 09:22

Allo quoi, les squatter ont tous les droits.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 24/12/2025 à 09:19

Qui est le plus à blâmer ?
Celui qui marchandise des toits en nuitées sur Airbnb pour toujours plus de profits ou ceux qui n'ont pas de toits pour dormir et particulièrement en hiver ?

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 24/12/2025 à 09:02

Airbnb et ses locataires ou ses bons à rien

Signaler Répondre
avatar
Culturellement incompatible le 24/12/2025 à 08:42

Les crachats, une manière de s’exprimer au sein de certaines peuplades.

Signaler Répondre
avatar
LudoN le 24/12/2025 à 08:24

Encore une cliente qui ne souhaite pas respecter les règles dans notre pays profite du système et crache après ..

Signaler Répondre
avatar
les nouveaux squatters le 24/12/2025 à 07:29

çà va etre le futur tres gros soucis des loueurs airBnB

Signaler Répondre
avatar
syndrome du coucou?(l oiseau ,pas la pendule suisse) le 24/12/2025 à 07:28

elle voulait pondre ses oeufs dans un nid ne lui appartenant pas

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.