Refus d'obtemperer à Villeurbanne : un grave accident fait quatre blessés dont trois policiers

Un grave accident de la circulation s’est déroulé ce mercredi 4 février aux alentours de 4h30, rue Chanu, dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Deux véhicules ont été impliqués dans la collision.

Selon les premiers éléments, les secours ont pris en charge quatre blessés. Parmi eux, un conducteur, présenté comme jeune, se trouve dans un état grave.

D’après BFM Lyon, ce conducteur tentait de fuir les forces de l’ordre après avoir refusé d’obtempérer. La course-poursuite s’est terminée par la collision entre les deux véhicules. Trois policiers ont également été blessés dans l’accident.

Selon l’AFP, l’intervention policière aurait débuté après l’appel d’une femme affirmant poursuivre en voiture un homme avec lequel elle avait un "différend", a indiqué une source policière.

À l’arrivée des policiers, ces derniers ont pris le relais, mais le conducteur a continué sa fuite. Il aurait tenté de franchir un passage inadapté, percuté un muret puis un véhicule de police, avant que sa voiture ne se retourne. Pris en charge par les secours, l’homme a été transporté à l’hôpital en déchocage avec un pronostic vital engagé. Les policiers impliqués souffriraient, eux, de contusions aux membres.