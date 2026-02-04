Faits Divers

Refus d'obtemperer à Villeurbanne : un grave accident fait quatre blessés dont trois policiers

La nuit a été agitée dans l’est lyonnais.

Un grave accident de la circulation s’est déroulé ce mercredi 4 février aux alentours de 4h30, rue Chanu, dans le quartier des Brosses à Villeurbanne. Deux véhicules ont été impliqués dans la collision.

Selon les premiers éléments, les secours ont pris en charge quatre blessés. Parmi eux, un conducteur, présenté comme jeune, se trouve dans un état grave.

D’après BFM Lyon, ce conducteur tentait de fuir les forces de l’ordre après avoir refusé d’obtempérer. La course-poursuite s’est terminée par la collision entre les deux véhicules. Trois policiers ont également été blessés dans l’accident.

Selon l’AFP, l’intervention policière aurait débuté après l’appel d’une femme affirmant poursuivre en voiture un homme avec lequel elle avait un "différend", a indiqué une source policière.

À l’arrivée des policiers, ces derniers ont pris le relais, mais le conducteur a continué sa fuite. Il aurait tenté de franchir un passage inadapté, percuté un muret puis un véhicule de police, avant que sa voiture ne se retourne. Pris en charge par les secours, l’homme a été transporté à l’hôpital en déchocage avec un pronostic vital engagé. Les policiers impliqués souffriraient, eux, de contusions aux membres.

Encore une fois le 04/02/2026 à 12:16

Le refus d obtempérer est dangereux pour la santé.
Seuls les partisans de lfi disent ne pas comprendre.

LFI 69 le 04/02/2026 à 12:09

Vite, une marche blanche et une cagnotte pour le conducteur !

Anti gauchosphere le 04/02/2026 à 12:01

Bon rétablissement aux policiers, pour l'autre, que sa rémission soit longue et douloureuse .

Bianca le 04/02/2026 à 11:52

Encore un qu'on va soigner....qui va encombrer les hôpitaux..

dèj le 04/02/2026 à 11:49

Demandez des conseils a l'ICE ! Sinon , ne venez pas pleurez quand il u aura un policier de tué!

Lolotooooooooo le 04/02/2026 à 11:34
raslebol69 a écrit le 04/02/2026 à 10h45

Encore un gentil petit gars qui rentrait calmement chez sa maman. Vite une marche blanche en sa faveur (LOL).

Avec un tshirt de l'association Traoré et la mère de Nahel sur le char de la reine du carnaval ?

Chris6969699 le 04/02/2026 à 11:33

Métropole apaisée...

Sarah Connor le 04/02/2026 à 10:48

Comment ça pourtant Villeurbanne est classée dans les villes où il fait bon vivre voyons !

https://www.lyonmag.com/article/149912/classement-des-villes-ou-il-fait-bon-vivre-lyon-et-villeurbanne-progressent-l-est-et-l-ouest-lyonnais-decrochent

raslebol69 le 04/02/2026 à 10:45

Encore un gentil petit gars qui rentrait calmement chez sa maman. Vite une marche blanche en sa faveur (LOL).

Ex Précisions le 04/02/2026 à 10:07

Courage aux 3 policiers blessés.

