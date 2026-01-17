Faits Divers

Lyon : un policier violemment percuté lors d’un rodéo urbain en plein centre-ville 

INFO LYONMAG.

Une intervention de routine a brutalement dégénéré dans la nuit de vendredi à samedi en plein centre-ville.

Les faits se sont produits vers 23h45 ce vendredi 16 janvier, lors d’une opération de sécurisation menée sur le secteur des Terreaux, en Presqu’île de Lyon.

Un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) d’Oullins, de nuit, remarque trois individus circulant sur trois engins de déplacement personnels (EDP) de type moto électrique, adoptant un comportement assimilé à du rodéo urbain. Circulant notamment à vive à allure sur les trottoirs. 

Face à la dangerosité de leurs comportements, les forces de l’ordre décident alors de procéder à un contrôle. À la vue des policiers, les trois individus refusent d'obtempérer et prennent immédiatement la fuite. Pour parvenir à échapper aux policiers, le dernier des motards percute délibérément l’un des fonctionnaires de police, le projetant lourdement au sol.

En raison de la violence de l’impact, le pilote de l’engin électrique chute également. Il parvient toutefois à prendre la fuite, aidé par la complicité des deux autres individus en grimpant sur une une de leurs motos. D'après nos informations, la moto mise en cause a été conservée et est signalée comme volée.

Le policier blessé se retrouve dans l’incapacité de se relever, se plaignant de vives douleurs au niveau d’un genou et d’une main. Il est pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant d’être transporté aux urgences.

Le mis en cause est toujours en fuite à ce stade. Le fonctionnaire de police s’est vu prescrire trois jours d’incapacité totale de travail (ITT).

La préfète du Rhône Fabienne Buccio à immédiatement réagi : "Chaque nuit des équipages sont déployés pour sécuriser le centre-ville de Lyon la nuit et mener des opérations de contrôles coordonnés. Hier soir encore une opération de contrôle était menée par la Dipn et la police municipale dans le secteur Terreaux / Presqu’île, elle a permis d’interpeller une personne et de verbaliser 13 infractions. […] La Préfète condamne fermement le comportement criminel des auteurs de ces rodéos vis à vis des policiers nationaux qui ont tenté de les stopper et des passants. Elle apporte son soutien au policier blessé et à ses équipiers."

Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale, a également souhaité réagir auprès de notre rédaction : "Je dénonce très fermement, une nouvelle fois, cette ultra-violence envers les policiers. Il est plus qu’urgent que l’État mette les moyens nécessaires face à ce fléau et qu’il y ait un véritable choc d’autorité. C’est en partie pour cela que nous avons lancé un appel à une marche citoyenne le 31 janvier."

moonlight36 le 17/01/2026 à 13:13

Y a de l'ambiance en ville les soirs de weekend, vivement les beaux jours, ça va être le bordel comme chaque années!

Mdr ! le 17/01/2026 à 13:08
Vivement 2027 a écrit le 17/01/2026 à 11h17

Si tu savais comment les français ne supportent plus ta mentalité gauchiste de mer…

Mais ce n' est pas une mentalité gauchiste..
Va sous Staline, ça se passe pas comme ça.. c'est vite vu le mec est mort.
Facon de parler mais le fond est là.

Donc on reproche au gauchisme son intransigeance, son dogmatisme et ses morts, mais quand on laisse faire et qu'on ne tire pas c'est sa faute aussi.
Vas-y sors ta tête de ton c..
Gauche ou droite, c'est parce qu'il n'y a que des pédales aux manettes que ça se passe comme ça.

Quand un mariage devient un prétexte politique à Écully le 17/01/2026 à 12:54

Bonjour,

Ce samedi à Écully, nous avons été témoins d’une scène pour le moins hallucinante : plus d’une dizaine de policiers mobilisés ( motards + camion) pour encadrer un simple mariage, uniquement parce que les mariés sont musulmans. (Même les policiers étaient mal à l’aise ce qui est normal vu les problèmes effectifs et d’argents en ce moment)

C’est une première pour moi à Écully, et cela me paraît clairement disproportionné. A croire qu’il va y avoir un attentat.

Je ne suis malheureusement pas surpris, compte tenu du contexte des élections municipales, où certains n’hésitent pas à jouer sur la peur pour séduire l’électorat mais il y a des limites à ne pas franchir.

Ce genre de mise en scène relève du populisme pur et simple et Cœur Lyonnais s’inscrit clairement dans cette dérive.

Des commentaires ?

Amen le 17/01/2026 à 12:44

Et si le policier avait été tué ?
C'est pareil , la sanction sera la même , légère !
Personne pour manifester !
Et si le policier lui avait mis une balle entre les deux yeux ?
Alors là , il prend perpette !
100 000 personnes dans la rue pour le petit ange .

AntiLFI le 17/01/2026 à 11:48
LFI 69 a écrit le 17/01/2026 à 11h36

Les mots ont un sens.
Violemment pour 3 jours d'ITT est-ce vraiment le qualificatif le plus adapté ?
Ce titre n'aurait-il pas été plus factuel plutôt que de vouloir faire du sensationnel ?
"Lyon : un policier percuté lors d’un rodéo urbain en plein centre-ville"

T’es réveillé tôt aujourd’hui. Tu n’as déjà plus de 8.6 ? Courage !

oui-oui le 17/01/2026 à 11:44

Il semble évident que les policiers qui n ' étaient pas au tapis auraent dû avoir le droit de tirer. Seuls les voyous ne risquent rien, la police elle, risque tout. Là est le problème pour les policiers et donc pour nous.

Vu la couche que vous tenez le 17/01/2026 à 11:41
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

Je suis prêt à parier que le jour où la con...rie a été distribuée, vous vous êtes inséré trois fois dans la file d'attente..........................

LFI 69 le 17/01/2026 à 11:36

Les mots ont un sens.
Violemment pour 3 jours d'ITT est-ce vraiment le qualificatif le plus adapté ?
Ce titre n'aurait-il pas été plus factuel plutôt que de vouloir faire du sensationnel ?
"Lyon : un policier percuté lors d’un rodéo urbain en plein centre-ville"

Anxany le 17/01/2026 à 11:35

C’est rien c’est la soit disant culture française et la politique d’un écologiste rien d’alarmant . Ils font ça car ils viennent d’une famille précaire . Ils n’auraient pas dû les arrêter il fallait les laisser faire .
À ceux qui ont un arbre généalogique en forme de cercle je précise que mes phrases précédentes relèvent du sarcasme . Lyon devient un dépotoir social l’insécurité monte les forces de l’ordre ont rien le droit de faire c’était une des plus belles ville de France et ça devient une des poubelles de la France

Droit dans ses bottes le 17/01/2026 à 11:33
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

Il faut simplement que dans ce genre de cas, ils se servent de leurs armes .... Quand les voyous auront été immobilisés pour avoir pris une balle dans la jambe, ils se calmeront !

Pedaleduschnok le 17/01/2026 à 11:30
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

cretin décérébré de gauche.il fait armer les policiers.la racaille doit crever.Puisqu'elle peut tuer des flics sans que la justice les condamné donnons aux policiers le droit de tirer en cas de légitime défense.Marre de ces gauchos écolos de merde.

AntLFI le 17/01/2026 à 11:22
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

ça aurait été tellement mieux, que tes potes fauchent ta fille, ta mère ou ta femme.
La gauche qui sent la merde.

raslebol69 le 17/01/2026 à 11:20
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

Désolé, en effet nous ne sommes pas au Far-West mais ces voyous se comportent comme des hors la loi, c'est donc la loi la plus stricte qui doit leur être appliquée: pas la pendaison évidemment, mais peut être finira-t-on à prévoir de leur tirer dessus (c'est la seule chose qu'ils comprendraient).

le shérif le 17/01/2026 à 11:17
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

Bien sûr, s’is sont policiers c’est pour prendre des coups ….et faire Mimi sur la joue!

Vivement 2027 le 17/01/2026 à 11:17
Bertrand kanta a écrit le 17/01/2026 à 11h08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

Si tu savais comment les français ne supportent plus ta mentalité gauchiste de mer…

Bertrand kanta le 17/01/2026 à 11:08

Les policiers doivent être pragmatiques , ils ne doivent pas se prendre pour des cowboys, on est en France pas au états unis …

2 solutions le 17/01/2026 à 11:07

Soit :
- on laisse l'insécurité augmentée
- ou on donne feu vert pour mettre ces délinquants au tapis
Mais arrêtons de faire des articles plaintifs

J6 le 17/01/2026 à 11:06

Étonnant..!!!

Lucie4 le 17/01/2026 à 11:05

L'arme de service!

mais oui , mais oui le 17/01/2026 à 11:01

Utilisons d'autres méthodes plus convaincantes car c'est évident ,et ne soyons pas naifs car ces racailles ne respecteront pas les forces de police !

Privadois le 17/01/2026 à 10:58

1983 : touche pas à mon poooooote !

Bon rétablissement le 17/01/2026 à 10:54

J'espère que l'analyse des images de vidéosurveillance de la place des Terreaux permettra d'identifier et d'interpeller ce criminel. Sa place est en prison.

