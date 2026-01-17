Lyon : un policier violemment percuté lors d’un rodéo urbain en plein centre-ville 

Une intervention de routine a brutalement dégénéré dans la nuit de vendredi à samedi en plein centre-ville.

Les faits se sont produits vers 23h45 ce vendredi 16 janvier, lors d’une opération de sécurisation menée sur le secteur des Terreaux, en Presqu’île de Lyon.

Un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) d’Oullins, de nuit, remarque trois individus circulant sur trois engins de déplacement personnels (EDP) de type moto électrique, adoptant un comportement assimilé à du rodéo urbain. Circulant notamment à vive à allure sur les trottoirs.

Face à la dangerosité de leurs comportements, les forces de l’ordre décident alors de procéder à un contrôle. À la vue des policiers, les trois individus refusent d'obtempérer et prennent immédiatement la fuite. Pour parvenir à échapper aux policiers, le dernier des motards percute délibérément l’un des fonctionnaires de police, le projetant lourdement au sol.

En raison de la violence de l’impact, le pilote de l’engin électrique chute également. Il parvient toutefois à prendre la fuite, aidé par la complicité des deux autres individus en grimpant sur une une de leurs motos. D'après nos informations, la moto mise en cause a été conservée et est signalée comme volée.

Le policier blessé se retrouve dans l’incapacité de se relever, se plaignant de vives douleurs au niveau d’un genou et d’une main. Il est pris en charge par les sapeurs-pompiers, avant d’être transporté aux urgences.

Le mis en cause est toujours en fuite à ce stade. Le fonctionnaire de police s’est vu prescrire trois jours d’incapacité totale de travail (ITT).

La préfète du Rhône Fabienne Buccio à immédiatement réagi : "Chaque nuit des équipages sont déployés pour sécuriser le centre-ville de Lyon la nuit et mener des opérations de contrôles coordonnés. Hier soir encore une opération de contrôle était menée par la Dipn et la police municipale dans le secteur Terreaux / Presqu’île, elle a permis d’interpeller une personne et de verbaliser 13 infractions. […] La Préfète condamne fermement le comportement criminel des auteurs de ces rodéos vis à vis des policiers nationaux qui ont tenté de les stopper et des passants. Elle apporte son soutien au policier blessé et à ses équipiers."

Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale, a également souhaité réagir auprès de notre rédaction : "Je dénonce très fermement, une nouvelle fois, cette ultra-violence envers les policiers. Il est plus qu’urgent que l’État mette les moyens nécessaires face à ce fléau et qu’il y ait un véritable choc d’autorité. C’est en partie pour cela que nous avons lancé un appel à une marche citoyenne le 31 janvier."