“La sécurité civile n’est pas un terrain de campagne” : Bruno Bernard réplique face aux promesses de Jean-Michel Aulas aux pompiers

Après les annonces de Jean-Michel Aulas sur le recrutement de 80 pompiers supplémentaires, Bruno Bernard dénonce une “démagogie électorale” et défend le bilan financier de la Métropole sur le SDMIS.

La bataille autour des moyens du SDMIS enflamme la campagne métropolitaine. Suite aux annonces de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettant 80 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires et la création d’une nouvelle caserne, Bruno Bernard a réagi.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, candidat à sa succession, dénonce des “effets d’annonce” et interroge le financement de ces engagements.

Dans son communiqué, Bruno Bernard rappelle que le SDMIS compte 6 800 personnels, dont 1 290 pompiers professionnels. Il souligne que les délais d’intervention sont de 11 minutes 30, “meilleurs que la moyenne nationale”, et indique que l’inspection générale en 2025 n’a relevé “aucune défaillance opérationnelle”.

Le schéma validé avec l’État prévoit déjà 27 postes supplémentaires sur trois ans, dont 15 ont été créés, affirme-t-il. Annoncer 80 ou 100 postes supplémentaires sans étude approfondie ni plan de financement relèverait, selon lui, de la “surenchère”.

Bruno Bernard pointe également le rôle de Serge Delaigue, aujourd’hui candidat sur la liste Aulas-Sarselli, et ancien contrôleur général du SDMIS pendant 23 ans. Il cite le rapport 2023 de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, qui évoquait une trajectoire financière fragilisée et un recours important à l’emprunt sur la période 2007-2013.

“On ne peut pas feindre de découvrir aujourd’hui une situation que l’on a contribué à piloter pendant plus de deux décennies”, estime le président de la Métropole.

“La sécurité civile n’est pas un terrain de surenchère électorale, c’est une responsabilité”, affirme-t-il, assurant vouloir garantir un service de secours “efficace, soutenable et financé dans la durée”.

avatar
Pour ces écolo la sécurité des non-cyclistes est secondaire... le 03/03/2026 à 19:35

Bah oui pour ces écolo la sécurité et les malades sont secondaires...

N'est-ce pas pour l'avenue Rockfleller et les ascenceurs des métros?

Signaler Répondre
avatar
Contribuable69 le 03/03/2026 à 19:28

Allez Nanard retourne à tes chères études .
Tu as mis dans le rouge la Métropole
Et le SDMIS n'a jamais fait partie de tes priorités

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 03/03/2026 à 19:16

Parmi les échecs les plus retentissants de Bruno Bernard et de Grégory Doucet, la station de covoiturage du quai Gailleton est un cas d’école. Installée en 2021, elle a couté 300 000 euros et privé les riverains d’Ainay de 80 places de parking dans un quartier familial souffrant déjà sérieusement de pénurie en la matière.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 03/03/2026 à 19:15

Nanard c'est bien 3 milliards dans les tramways non !

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 03/03/2026 à 18:57

Bernard Lhomme qui aimait les travaux il a créer un mode de vie à lyon ..

Signaler Répondre

