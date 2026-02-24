Politique

Métropolitaines 2026 : Louis Pelaez refuse de voter pour les listes Aulas-Sarselli

Métropolitaines 2026 : Louis Pelaez refuse de voter pour les listes Aulas-Sarselli
Métropolitaines 2026 : Louis Pelaez refuse de voter pour les listes Aulas-Sarselli - LyonMag

Conseiller métropolitain et proche de Gérard Collomb, Louis Pelaez annonce qu’il ne votera pas pour les listes Aulas-Sarselli aux municipales et métropolitaines de 2026. Il dénonce une orientation politique "réactionnaire" et des promesses "irréalistes".

Elu sans interruption depuis 1995 et ancien directeur de campagne de Gérard Collomb en 2020, Louis Pelaez annonce qu’il ne votera pas pour les listes conduites par Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli lors des élections municipales et métropolitaines de mars prochain.

Le conseiller métropolitain, fondateur avec Gérard Collomb du groupe "Inventer la Métropole de Lyon" aujourd'hui dissous dans Grand Coeur Lyonnais, rappelle avoir décidé depuis plus de deux ans de ne pas se représenter, estimant "sage de savoir s’arrêter" après un mandat qu’il qualifie rétrospectivement de "probablement celui de trop".

Se revendiquant de centre gauche, Louis Pelaez explique que son choix est "le fruit d’une réflexion mûrie". Il affirme discerner derrière les listes Grand Coeur Lyonnais une "droite réactionnaire, souvent rétrograde et idéologiquement ambiguë".

S’il dit avoir travaillé par le passé avec des responsables de sensibilités différentes, il estime que le pluralisme républicain "n’implique pas l’indifférence lorsque certaines orientations dessinent une trajectoire préoccupante".

Des promesses "irréalistes"

L’élu s’attaque également à plusieurs propositions avancées dans le débat public. Il cite notamment le projet de tunnel sous Fourvière, qu’il juge "hautement improbable", avec des délais "qui se compteraient en décennies" et un coût "sans commune mesure avec les estimations avancées".

Même scepticisme sur le métro E, qu’il estime "concevable en 2020" mais plus aujourd’hui, et sur la gratuité des transports, qu’il qualifie de "logique d’affichage". Pour lui, ces annonces relèvent davantage de "l’illusion" que d’une véritable vision politique.

Louis Pelaez met aussi en garde contre une "conception du pouvoir fondée sur l’entrelacement des réseaux politiques, économiques et financiers". Gouverner "par les réseaux", écrit-il, reviendrait à gérer "un passif d’engagements privés" plutôt qu’à arbitrer selon l’intérêt général.

Il évoque enfin la mémoire de Gérard Collomb, estimant que l’ancien maire ne souhaitait pas "un tel scénario"

Sans donner de consigne de vote, Louis Pelaez affirme que chacun devra faire son choix "librement, en conscience", dans un contexte qu’il juge marqué par un "choix inconfortable" pour une partie des électeurs lyonnais.

Tags :

louis pelaez

métropolitaines 2026

Véronique Sarselli

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Franchement le 24/02/2026 à 15:08
oui mais a écrit le 24/02/2026 à 14h15

Qu'il vote donc pour qui il veut on s'en fout , mais alors complètement !

Tout à fait d'accord, je me fous completement de son opinion

Signaler Répondre
avatar
merci le 24/02/2026 à 14:46

enfin un message de vérité

Signaler Répondre
avatar
Comme tu veux le 24/02/2026 à 14:27

Tu fais comme tu veux, moi je ferai comme j'ai envie
Gérard a lui aussi bien profiter comme tout bon socialiste, il a vendu la rue Grolé aux américains, et placé ses ex , une honte

Signaler Répondre
avatar
Lucide et clair le 24/02/2026 à 14:27

L'ancien bras droit de Gérard Collomb se rend bien compte qu'il y a un souci avec le "mirage" Aulas.
En tout cas on a dans l'article un bon résumé de toute la fumisterie de JM Apeupré : conflits d'intérêts, projets inutiles et infinançables, illusion et pipeau... Décevant Aulas :(

Signaler Répondre
avatar
oui mais le 24/02/2026 à 14:15

Qu'il vote donc pour qui il veut on s'en fout , mais alors complètement !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.