Après la mort de Quentin à Lyon, le gouvernement redoute une reconstitution de la Jeune Garde et saisit la justice

L’affaire, désormais suivie à la fois sur les plans judiciaire et politique, pourrait donc connaître de nouveaux développements dans les prochaines semaines.

Selon les informations communiquées à l’issue d’une réunion organisée à l’Élysée ce mardi 24 février, le gouvernement a décidé de saisir la justice afin d’examiner une possible "reconstitution" du groupe antifasciste la Jeune Garde, officiellement dissous en juin 2025.

Cette décision intervient après l’agression mortelle de Quentin Deranque survenue à Lyon, dans laquelle le militant d’extrême droite a perdu la vie.

Au cours de cette réunion, Emmanuel Macron aurait également demandé au ministère de l’Intérieur d’engager des procédures de dissolution visant cinq "émanations" locales liées à la Jeune Garde.

L’exécutif entend ainsi vérifier si certaines structures poursuivent leurs activités malgré la dissolution officielle du mouvement.

Une inquiétude autour du climat électoral

Lors des échanges, le chef de l’État a aussi fait part de sa "préoccupation" concernant d’éventuelles violences susceptibles de marquer la campagne pour les élections municipales prévues les 15 et 22 mars.

Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de veiller à ce que la campagne "se déroule sereinement", dans un contexte politique jugé sensible après les événements lyonnais.

Lyontoujours le 24/02/2026 à 14:57
Les Fachos Incultes a écrit le 24/02/2026 à 14h36

Aujourd'hui, être antifasciste, c'est être anti LFI

Exact, il est temps de bien nommer les choses..

Et.... le 24/02/2026 à 14:49

Rien sur la reconstitution du bastion sociale en Lyon Populaire et Audace ?
Et les Ultra de l'OL qui sévissent à chaque rencontre (Lyon 1950, Bad Gone, etc...) ? Pas de problème c(est le terrain d'entrainement des mêmes individus violents.

Les Fachos Incultes le 24/02/2026 à 14:36

Aujourd'hui, être antifasciste, c'est être anti LFI

