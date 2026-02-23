Mort de Quentin à Lyon : Alain Bauer corrige sèchement Grégory Doucet sur la résistance

Le 19 février, le maire écologiste avait refusé la proposition formulée notamment par Jean-Michel Aulas, estimant qu’un tel hommage constituerait "un très mauvais signal".

L’édile lyonnais expliquait alors :"Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon ne me semble pas approprié. On est ici dans la Ville de Jean Moulin. On est dans la capitale de la résistance et je crois que ce serait un très mauvais signal que de mettre le portrait de ce jeune homme".

Depuis, la polémique politique n’a cessé d’enfler. Tandis que l’opposition a dénoncé cette position, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi d’afficher une photo de Quentin Deranque sur sa façade à l’occasion du rassemblement organisé en sa mémoire.

"Il faut arrêter avec cette reductio ad Hitlerum"

Invité sur BFM TV le même jour, le criminologue lyonnais Alain Bauer, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, s’est montré particulièrement critique envers l’argumentaire de Grégory Doucet.

"Je rappelle à tous ceux qui n’ont aucune culture historique, et particulièrement à Monsieur le maire de Lyon, parce que je suis Lyonnais, que dans la Résistance, une très grande partie des résistants contre l’occupation nazie étaient des militants de droite, voire d’extrême-droite", a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : "Et chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Il faut arrêter avec cette reductio ad Hitlerum."

Le criminologue a toutefois tenu à préciser sa position personnelle : "Je n’ai aucun lien commun avec les militants nationalistes révolutionnaires identitaires, mais du point de vue du retour à l’Histoire, Lyon est la capitale de la Résistance, mais la Résistance ne faisait pas le tri des opinions politiques."