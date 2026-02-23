Faits Divers

Mort de Quentin à Lyon : Alain Bauer corrige sèchement Grégory Doucet sur la résistance

DR : BFMTV

Après la décision de Grégory Doucet ne souhaitant pas afficher le portrait de Quentin Deranque sur la façade de l’Hôtel de Ville, les réactions politiques et médiatiques se sont multipliées.

Le 19 février, le maire écologiste avait refusé la proposition formulée notamment par Jean-Michel Aulas, estimant qu’un tel hommage constituerait "un très mauvais signal".

L’édile lyonnais expliquait alors :"Mettre le portrait de quelqu'un qui ne me semble pas, du fait de ses affiliations, représenter l'histoire humaniste de Lyon ne me semble pas approprié. On est ici dans la Ville de Jean Moulin. On est dans la capitale de la résistance et je crois que ce serait un très mauvais signal que de mettre le portrait de ce jeune homme".

Depuis, la polémique politique n’a cessé d’enfler. Tandis que l’opposition a dénoncé cette position, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi d’afficher une photo de Quentin Deranque sur sa façade à l’occasion du rassemblement organisé en sa mémoire.

"Il faut arrêter avec cette reductio ad Hitlerum"

Invité sur BFM TV le même jour, le criminologue lyonnais Alain Bauer, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, s’est montré particulièrement critique envers l’argumentaire de Grégory Doucet.

"Je rappelle à tous ceux qui n’ont aucune culture historique, et particulièrement à Monsieur le maire de Lyon, parce que je suis Lyonnais, que dans la Résistance, une très grande partie des résistants contre l’occupation nazie étaient des militants de droite, voire d’extrême-droite", a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : "Et chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Il faut arrêter avec cette reductio ad Hitlerum."

Le criminologue a toutefois tenu à préciser sa position personnelle : "Je n’ai aucun lien commun avec les militants nationalistes révolutionnaires identitaires, mais du point de vue du retour à l’Histoire, Lyon est la capitale de la Résistance, mais la Résistance ne faisait pas le tri des opinions politiques."

avatar
GAD le 23/02/2026 à 13:13

Ce que dit Alain Bauer n'est que la vérité .
Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire ... Surtout pour les idéologues bornés .

Signaler Répondre
avatar
RENE HARDY le 23/02/2026 à 13:10

Oui beaucoup de demi résistants d'extrême droite comme René Hardy qui a donné Jean Moulin

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 23/02/2026 à 13:07

Même dans les biographies consacrées à De Gaulle il est systématiquement cité l'étonnement de De Gaulle quand à Londres des militants de la Cagoule, organisation d'extrême droite de l'époque, le rejoignait nombreux.
Pendant que Doriot, Deat, Laval et beaucoup d'autres hommes de gauche, aveuglés par leur antisémitisme rejoignent Vichy et furent les plus zélés avec les allemands.
Que Doucet ouvre des livres d'histoire avant de penser qu'il est intelligent.

Signaler Répondre
avatar
senior le 23/02/2026 à 13:06

dire blanc et faire noir est une ligne de conduite invariable de la gauche, rien n'a changé

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 23/02/2026 à 13:04
Nimp a écrit le 23/02/2026 à 12h28

Monsieur Bauer, tous les résistants étaient républicains, ce qui n'est pas le cas des groupes politiques auxquels la victime était affiliée !!
Cela n'enlève rien à la barbarie de son abject lynchage, mais il me semble qu'en l'espèce c'est vous qui êtes en pleine confusion. Cet affichage contribue à légitimer la militance néo-fasciste.

Désolé mais vous avez tord d'un point de vue historique :
* les résistants de la 1ère heure étaient nationalistes, royalistes ou patriotes.
* à partir du 23 Juin 1941, les communistes du PCF sont entrés en résistance.

Ce schéma a été maintenu jusqu'à la libération.

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 23/02/2026 à 13:01

Pour ce qui est de l'inculture et la co...erie dogmatique de G.D, Bauer a bien raison !

Signaler Répondre
avatar
Pororo le 23/02/2026 à 13:00

Ce qu’oublie de de dire Alain Bauer est que les « résistants d’extrême droite » n’étaient pas contre Vichy, le régime hitlerien et les nazis, mais contre l’occupation allemande. Qui était le plus petit dénominateur commun des résistants, effectivement.

Donc il n’apporte rien au débat, personne n’accuse l’extrême droite actuelle de vouloir à nouveau une occupation allemande (mais juste d’être d’extrême droite, ce qui est déjà pas mal).

En réalité il le sait très bien, mais tout est bon à prendre à 3 semaines du premier tour.

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 23/02/2026 à 12:54

Cette réalité historique ne convient pas a la gauche Française...

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 23/02/2026 à 12:52
Nimp a écrit le 23/02/2026 à 12h28

Monsieur Bauer, tous les résistants étaient républicains, ce qui n'est pas le cas des groupes politiques auxquels la victime était affiliée !!
Cela n'enlève rien à la barbarie de son abject lynchage, mais il me semble qu'en l'espèce c'est vous qui êtes en pleine confusion. Cet affichage contribue à légitimer la militance néo-fasciste.

Donc un groupe qui est légal....qui a des députés....qui a le plus grand nombre d'électeurs ne serait pas d'après vous républicain ??! !!! Et pourquoi LFI le serait plus ? Je précise que je ne vote pas RN....mais j'ai une qualité que vous n'avez...la tolérance et le respect

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 23/02/2026 à 12:50
Nimp a écrit le 23/02/2026 à 12h28

Monsieur Bauer, tous les résistants étaient républicains, ce qui n'est pas le cas des groupes politiques auxquels la victime était affiliée !!
Cela n'enlève rien à la barbarie de son abject lynchage, mais il me semble qu'en l'espèce c'est vous qui êtes en pleine confusion. Cet affichage contribue à légitimer la militance néo-fasciste.

Et celle d'extrême gauche, un commentaire ?

Signaler Répondre
avatar
ou là là là là le 23/02/2026 à 12:43

Mais quel vilain temps pour le Maire !

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 23/02/2026 à 12:41

Et vlan, prends ça dans la tronche Doudou

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 23/02/2026 à 12:35

Que c'est bon!
Doucet qui faisait mine de s'y connaitre en Humanisme et en humanité, remis bien justement à sa place par l'éminent, l'excellent, le prodigieux, instruit et excessivement intelligent, ex-Grand Maitre du Grand Orient de France, Monsieur Alain Bauer.

Signaler Répondre
avatar
Histoire le 23/02/2026 à 12:32
fatboy a écrit le 23/02/2026 à 12h03

Alain Bauer est un grand homme, ses prises de position courageuses. Merci à lui de rétablir la vérité occultée sur une gauche fantasmée et instrumentalisée en permanence à des fins politiques dans le but de discriminer et fasciser les personnes qui votent à droite

Qui dit qu il n y avait aucun résistant de droite? Il suffit de regarder le leader. Maintenant il est intéressant de regarder les idées. L idéologie de la France de petain etait bien de droite avec des revendications qui etait le retour au passé avec l étranger, le non catholique,la justice et l éducation comme responsable du déclin.... cela ne vous rappel rien? Maintenant si on pousse l analyse certains opportunistes classés a gauche avant guerre d autres ayant peur de la guerre ont ete dans le clan des réactionnaires. Pour vous en convaincre on peut regarder en proportion qui n a pas donné les pleins pouvoir au maréchal, qui étaient les premiers à libérer paris, qui étaient dans les camps où classés par la milice.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 23/02/2026 à 12:29

Un complément sur l' ultra gauche.
.
Raphaël Arnault s'est rendu à Rome en début d'année pour participer à une mobilisation d'ultra-gauche.
Analyse de ses connexions italiennes :
https://www.lejdd.fr/Societe/mouvance-antifa-les-connexions-italiennes-de-raphael-arnault-inquietent-outre-alpes-166914

Signaler Répondre
avatar
Nimp le 23/02/2026 à 12:28

Monsieur Bauer, tous les résistants étaient républicains, ce qui n'est pas le cas des groupes politiques auxquels la victime était affiliée !!
Cela n'enlève rien à la barbarie de son abject lynchage, mais il me semble qu'en l'espèce c'est vous qui êtes en pleine confusion. Cet affichage contribue à légitimer la militance néo-fasciste.

Signaler Répondre
avatar
Sauf que le 23/02/2026 à 12:20

Oui mais il n’y a avait pas trop de nazi ou neo-nazi dans la résistance,

Signaler Répondre
avatar
Surchauffe ! le 23/02/2026 à 12:04

La machine à claques est en surchauffe !
Parce que notre Maire le vaut bien ...

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 23/02/2026 à 12:03

Alain Bauer est un grand homme, ses prises de position courageuses. Merci à lui de rétablir la vérité occultée sur une gauche fantasmée et instrumentalisée en permanence à des fins politiques dans le but de discriminer et fasciser les personnes qui votent à droite

Signaler Répondre
avatar
Oui le 23/02/2026 à 12:02
Hildegonde a écrit le 23/02/2026 à 11h50

Une mise au point venant d'un éminent criminoloque que l'on ne peut accuser d'être d'ultra droite ...

mais tous les livres d'histoire destinés à l'enseignement sont écrits par des pseudo intellos de gauche

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 23/02/2026 à 11:50

Doucet est un militant EELV dont la bonne foi, honnêteté intellectuelle, l'objectivité.....il faut oublier avec un tel aveuglement militant.

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 23/02/2026 à 11:50

Une mise au point venant d'un éminent criminoloque que l'on ne peut accuser d'être d'ultra droite ...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/02/2026 à 11:48

Bien dit !
Le Doudou va l'avoir mauvais car il ne saura pas quoi répondre à ça ;-)
Ne pas oublier que hitler sont parti était le national-"socialiste"...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 23/02/2026 à 11:47

Merci Mr Bauer de remettre à sa place ce petit militant inculte qui à essayer de ce faire Maire.

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 23/02/2026 à 11:43

Monsieur le Maire de Lyon aurait mieux fait de " tourner 7 fois sa langue dans sa bouche en raison de sa proximité avec feue " la jeune garde" dont des membres sont actuellement impliqués dans le lynchage et l'assassinat du jeune Quentin . Monsieur Bauer l'a bien remis à sa place ...

Signaler Répondre

