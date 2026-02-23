"Sale facho" : un homme dit avoir été agressé par une dizaine d’individus à Lyon 7e

Aux alentours 20h40, les forces de l’ordre sont intervenues rue de Marseille, dans le quartier de la Guillotière, après un appel au 17 signalant un homme blessé en pleine rue.

Selon les premiers éléments, les sapeurs-pompiers avaient initialement pris en charge la victime avant l’arrivée des policiers.

D’après son témoignage, l’homme aurait été pris à partie par une dizaine de personnes. Il affirme que ses agresseurs l’auraient insulté, le traitant notamment de "sale facho", en raison de son sac à dos kaki.

Toujours selon son récit, il aurait ensuite été frappé et aspergé de gaz lacrymogène avant que le groupe ne prenne la fuite. La victime présentait plusieurs plaies saignantes ainsi qu’une blessure à la main gauche. Son pronostic vital n’était toutefois pas engagé et elle n’a pas été hospitalisée.

La préfecture du Rhône précise à nos confrères du Figaro que les policiers sont "effectivement intervenus rapidement" mais précise que les faits décrits par la victime n’ont pas encore pu être corroborés à ce stade. Une plainte a été déposée et le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer précisément le déroulement des événements.

L’agression serait survenue peu après la fin de la marche organisée en hommage à Quentin Deranque, également dans le 7e arrondissement. Toutefois, les autorités restent prudentes. À ce stade, aucun lien n’a été établi ni avec cette manifestation, ni avec des groupes d’ultradroite ou d’ultragauche, ont indiqué la préfecture et le parquet.