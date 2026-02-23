"Sale facho" : un homme dit avoir été agressé par une dizaine d’individus à Lyon 7e

Aux alentours 20h40, les forces de l’ordre sont intervenues rue de Marseille, dans le quartier de la Guillotière, après un appel au 17 signalant un homme blessé en pleine rue.
Selon les premiers éléments, les sapeurs-pompiers avaient initialement pris en charge la victime avant l’arrivée des policiers.
D’après son témoignage, l’homme aurait été pris à partie par une dizaine de personnes. Il affirme que ses agresseurs l’auraient insulté, le traitant notamment de "sale facho", en raison de son sac à dos kaki.
Toujours selon son récit, il aurait ensuite été frappé et aspergé de gaz lacrymogène avant que le groupe ne prenne la fuite. La victime présentait plusieurs plaies saignantes ainsi qu’une blessure à la main gauche. Son pronostic vital n’était toutefois pas engagé et elle n’a pas été hospitalisée.
La préfecture du Rhône précise à nos confrères du Figaro que les policiers sont "effectivement intervenus rapidement" mais précise que les faits décrits par la victime n’ont pas encore pu être corroborés à ce stade. Une plainte a été déposée et le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer précisément le déroulement des événements.
L’agression serait survenue peu après la fin de la marche organisée en hommage à Quentin Deranque, également dans le 7e arrondissement. Toutefois, les autorités restent prudentes. À ce stade, aucun lien n’a été établi ni avec cette manifestation, ni avec des groupes d’ultradroite ou d’ultragauche, ont indiqué la préfecture et le parquet.
Quand bien même tu as des patchs, des autocollants, ou n’importe quoi sur ton sac, aucune raison d'être agressé. Moi j’ai un sac avec le drapeau français en petit logo dessus (made in France) je suis de fait facho ? On est en plein délire dans ce pays.Signaler Répondre
Des patchs à connotation politique justifieraient donc une agression?Signaler Répondre
c'est a prendre avec des pincettes cette version des faits.. j'ai un sac a dos kaki, je passe régulièrement a la Guillotière, personne ne m'a jamais emmerdé..Signaler Répondre
il avait peut être des patchs a connotation politique sur ce sac a dos ?
Bref, on sait pas grand chose, encore du grand journalisme de LyonMag.
Lyonmag est au journalisme ce que le twitter d'Elon Musk est aux réseaux sociaux..
Il faut un sac de quelle couleur pour ne pas être estampillé facho dans cette ville ?Signaler Répondre
Pourquoi Grégory Doucet ne se propose-t-il pas de tenir les images de vidéo à la disposition de la justice comme il l'a fait lors de la marche pour Quentin ?Signaler Répondre
beaucoup de gens sont des fachos sans le savoir.Prenons le cas de Fabien Roussel qui aime les chasseurs,les barbecues, la viande.Il a réussi par entrisme de prendre le controle du PCF.Heureusement les meilleurs militants LFI l'ont vite confonduSignaler Répondre
Il suffit de lire le torchon des antifas Rebellyon pour voir une traque organisée des supposés fascistes, avec un numéro de téléphone où signaler le moindre individu suspect, un rapport était détaillé au cours de la soirée avec des cafés cités et des conversations rapportées ! On hallucine ! Tout ça en toute impunité, et bien d'autres choses encore, donc moi j'en arrive à me demander pourquoi la police les laisse faire? Un exemple : les antifas qui provoquaient sur le côté de la marche pour Quentin, avec un cutter dans la main! Pas stoppés par la police ? La vidéo tourne partout. Lisez Rebellyon, vous allez tomber de votre chaise.Signaler Répondre
"en raison de son sac à dos kaki".Signaler Répondre
L'humanisme, le progressisme et le vivre ensemble de la gauche et de l'extrême gauche dans un métropole apaisée...