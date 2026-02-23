Retrouvé dénudé et blessé par balle dans un champ : son escapade agricole tourne mal à Vaulx-en-Velin

Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février, un homme dénudé et blessé par balle a été retrouvé dans un champ à Vaulx-en-Velin.
Que s'est-il exactement passé à Vaulx-en-Velin, chemin de Châteauvieux, dans la nuit de samedi à dimanche ? Un homme a prévenu les secours peu avant 2h30 qu'il se trouvait dans un champ, blessé par balle.
A l'arrivée des forces de l'ordre sur place, elles ont effectivement découvert le Vaudais en caleçon, avec une balle dans la jambe droite.
La victime a été prise en charge et hospitalisée. Elle a pu déjà expliquer aux enquêteurs avoir été embarquée par quatre individus qui l'ont forcée à se déshabiller et à courir pour sa vie, avant d'ouvrir le feu.
La piste de la punition liée au trafic de drogue est privilégiée, la victime ayant déjà été condamnée pour trafic de stupéfiants.
ils lui avaient laissé son caleçon et son téléphone pour appeler les secours..Signaler Répondre
Mais bien sur...
Ras le bol que les secours interviennent pour des drogués, alcoolos, ils se sont detruits sont déjà à la charge de la société, RSA. AAH.Signaler Répondre
Les autres personnes attendront les secours.
Une société parallèle s'implante, avec ses lois et sa police. Le réveil risque d'être brutal, comme au Mexique.Signaler Répondre
Toutes ces conneries commencent à couter cher à la sécu notamment !Signaler Répondre
C'est un accident du travail ....!!!!Signaler Répondre
Pour LFI, c'est encore un coup des fachos...Signaler Répondre
Voilà le fameux enrichissement culturel !!!Signaler Répondre
En Equateur ou j ai vécu la signification était claire. Châtiment réservé en interne a celui qui ne respectait pas les codes de la bande ou qui tentait de jouer en solo .On élimine un ennemi ,on ne lui laisse pas son téléphone pour prévenir les secours et on remet dans le droit chemin la brebis égarée. Évidemment l exemple servira pour les éventuels auto entrepreneurs .Il y a toujours un premier avertissement, jamais deux .c est le code du travail local et les coutumes sont faites pour être respectées .Signaler Répondre
C'est un peu comme dans une entreprise classique, quand un salarié se rate, avertissement, sanction, etc ...Signaler Répondre
Dans ce milieu, c'est la sanction qui diffère légèrement 😂
Méthode typiquement sud américaine .Signaler Répondre
On attend la déclaration de EELV-LFI sur la dangerosité de l'extrême droite.Signaler Répondre
ça c'était ma signature.Signaler Répondre
laisser les mecs a moitié nu dans la périphérie de Lyon.
Pour tous ceux qui volaient, agressaient, raqueraient mes connaissances et amis....,
ils finissaient tous par faire une petite ballade légèrement vêtu.
Encore un coup de l'extrême méga ultra droiteSignaler Répondre
Les risques du métier.....Signaler Répondre