Retrouvé dénudé et blessé par balle dans un champ : son escapade agricole tourne mal à Vaulx-en-Velin

L'enquête s'oriente vers ce que les policiers appellent une jambisation.

Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février, un homme dénudé et blessé par balle a été retrouvé dans un champ à Vaulx-en-Velin.

Que s'est-il exactement passé à Vaulx-en-Velin, chemin de Châteauvieux, dans la nuit de samedi à dimanche ? Un homme a prévenu les secours peu avant 2h30 qu'il se trouvait dans un champ, blessé par balle.

A l'arrivée des forces de l'ordre sur place, elles ont effectivement découvert le Vaudais en caleçon, avec une balle dans la jambe droite.

La victime a été prise en charge et hospitalisée. Elle a pu déjà expliquer aux enquêteurs avoir été embarquée par quatre individus qui l'ont forcée à se déshabiller et à courir pour sa vie, avant d'ouvrir le feu.

La piste de la punition liée au trafic de drogue est privilégiée, la victime ayant déjà été condamnée pour trafic de stupéfiants.

Ben au moins le 23/02/2026 à 09:36

ils lui avaient laissé son caleçon et son téléphone pour appeler les secours..
Mais bien sur...

Rlb le 23/02/2026 à 09:28

Ras le bol que les secours interviennent pour des drogués, alcoolos, ils se sont detruits sont déjà à la charge de la société, RSA. AAH.
Les autres personnes attendront les secours.

1789 le 23/02/2026 à 09:24

Une société parallèle s'implante, avec ses lois et sa police. Le réveil risque d'être brutal, comme au Mexique.

c'est pas pour dire le 23/02/2026 à 09:19

Toutes ces conneries commencent à couter cher à la sécu notamment !

KAKOU69 le 23/02/2026 à 09:14

C'est un accident du travail ....!!!!

Les Fachos Incultes le 23/02/2026 à 08:59

Pour LFI, c'est encore un coup des fachos...

Privadois le 23/02/2026 à 08:49
Catalan a écrit le 23/02/2026 à 08h02

Méthode typiquement sud américaine .

Voilà le fameux enrichissement culturel !!!

Catalan le 23/02/2026 à 08:18

En Equateur ou j ai vécu la signification était claire. Châtiment réservé en interne a celui qui ne respectait pas les codes de la bande ou qui tentait de jouer en solo .On élimine un ennemi ,on ne lui laisse pas son téléphone pour prévenir les secours et on remet dans le droit chemin la brebis égarée. Évidemment l exemple servira pour les éventuels auto entrepreneurs .Il y a toujours un premier avertissement, jamais deux .c est le code du travail local et les coutumes sont faites pour être respectées .

Alouf1959 le 23/02/2026 à 08:06

C'est un peu comme dans une entreprise classique, quand un salarié se rate, avertissement, sanction, etc ...
Dans ce milieu, c'est la sanction qui diffère légèrement 😂

Catalan le 23/02/2026 à 08:02

Méthode typiquement sud américaine .

Solidarité 69 le 23/02/2026 à 07:46

On attend la déclaration de EELV-LFI sur la dangerosité de l'extrême droite.

Albator le 23/02/2026 à 07:46

ça c'était ma signature.
laisser les mecs a moitié nu dans la périphérie de Lyon.

Pour tous ceux qui volaient, agressaient, raqueraient mes connaissances et amis....,
ils finissaient tous par faire une petite ballade légèrement vêtu.

J6 le 23/02/2026 à 07:29

Encore un coup de l'extrême méga ultra droite

Anti gauchosphere le 23/02/2026 à 07:19

Les risques du métier.....

