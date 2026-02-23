Retrouvé dénudé et blessé par balle dans un champ : son escapade agricole tourne mal à Vaulx-en-Velin

Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février, un homme dénudé et blessé par balle a été retrouvé dans un champ à Vaulx-en-Velin.

Que s'est-il exactement passé à Vaulx-en-Velin, chemin de Châteauvieux, dans la nuit de samedi à dimanche ? Un homme a prévenu les secours peu avant 2h30 qu'il se trouvait dans un champ, blessé par balle.

A l'arrivée des forces de l'ordre sur place, elles ont effectivement découvert le Vaudais en caleçon, avec une balle dans la jambe droite.

La victime a été prise en charge et hospitalisée. Elle a pu déjà expliquer aux enquêteurs avoir été embarquée par quatre individus qui l'ont forcée à se déshabiller et à courir pour sa vie, avant d'ouvrir le feu.

La piste de la punition liée au trafic de drogue est privilégiée, la victime ayant déjà été condamnée pour trafic de stupéfiants.