Médecin sans être inscrit à l'Ordre ? Un "oubli administratif" reconnu par ce maire de la Métropole de Lyon

Plus le premier tour des municipales le 15 mars va se rapprocher, plus tous les coups seront permis. Olivier Araujo l'apprend à ses dépends. Le maire LR de Charly, candidat à sa réélection, se retrouve englué dans une polémique révélée par le Progrès.

Nos confrères ont été prévenus par une source anonyme qu'Olivier Araujo, médecin du travail chez Ugitech, exercerait illégalement son activité. Car l'édile charlirot n'aurait jamais soutenu sa thèse de doctorat, et ne serait donc pas inscrit à l'Ordre des médecins. Une usurpation présumée pouvant être punie de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

L'Ordre des médecins a confirmé les faits, tandis qu'Olivier Araujo explique ne pas avoir pu soutenir sa thèse durant son mandat, et prévoyait de le faire en avril prochain, après les élections.

Toutefois, le maire de Charly était dans les clous pour exercer comme médecin du travail. Du moins, entre 2018 et 2022. Car sa licence de remplacement de médecin non-thésé n'a pas été renouvelée par l'intéressé, jusqu'à ce que le quotidien régional le contacte.

"Je ne veux pas qu'on pense que j'ai exercé de manière illégale, réagit Olivier Araujo auprès de LyonMag. En 2018, j'avais demandé à l'Ordre des médecins du Rhône une licence de remplacement qui m'a été accordé. Car je réunis toutes les conditions. Chaque année, il faut renouveler la demande. Et c'est vrai que depuis fin 2022 j'ai omis de la demander. Une omission administrative terrible de ma part que j'ai reconnue, je me suis rendu immédiatement à l'Ordre pour faire la mise à jour".

Un oubli qu'Olivier Araujo explique par sa vie professionnelle bien remplie : "Le maire et ses adjoints font beaucoup de choses dans les "petites" villes".

"J'ai 45 ans, j'ai galéré une grande partie de ma vie pour ma passion. Loin de moi l'idée d'usurper un titre que je n'ai pas. Je n'ai jamais utilisé le terme de 'docteur'", conclut-il, impatient de tourner cette page pour enfin décrocher sa thèse, lui l'infirmier qui s'était lancé dans des études de médecine une fois adulte et papa.

Olivier Araujo a annoncé porter plainte pour diffamation avec constitution de partie civile, avec l'espoir de débusquer le corbeau de Charly.