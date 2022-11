Près de Lyon : la gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d’un homme

Dans la soirée, Monsieur Louis (ou Luigi) Ceconi a quitté son domicile pour une raison inconnue. Il n’a plus donné de nouvelle depuis.

Né en Italie et aujourd’hui âgé de 78 ans, il est de corpulence normale et mesure 1,78 mètre. D’après l’appel à témoins lancé par la gendarmerie du Rhône ce dimanche, il serait porteur d'un blouson de couleur noir, d'un pantalon bleu marine foncé et de basket de couleur noire. Enfin, Louis Ceconi est susceptible de se déplacer à vélo de femme de couleur gris.

C'est la gendarmerie d’Irigny qui est chargée de l'enquête. Toute personne pouvant apporter des informations peut contacter le 17.