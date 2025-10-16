Disparition inquiétante d’une adolescente à Villeurbanne : la police lance un appel à témoins

Il s'agit de Celia Mellah, âgée de 17 ans, qui a disparu depuis le 6 octobre 2025 à Villeurbanne.

Les enquêteurs précisent que l’adolescente "est susceptible de se rendre dans le 2e arrondissement de Lyon." Ils soulignent également que "ses cheveux sont plus longs que sur la photo" diffusée par les autorités.

Au moment de sa disparition, sa tenue vestimentaire exacte n’est pas connue. Toutefois, la police indique que "la tenue vestimentaire est ignorée au moment de la disparition, mais souvent en legging ou jogging longs." Les forces de l’ordre appellent donc toute personne ayant vu une jeune fille correspondant à ce profil à se manifester rapidement.

Les autorités rappellent à la population que toute information, même minime, peut s’avérer utile dans le cadre des recherches. Pour toute information utile à l’enquête : "contactez le commissariat de Lyon 1er : 04 37 26 25 40."