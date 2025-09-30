Faits Divers

Près de Lyon : la gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier ce jeune homme

Dr : Gendarmerie du Rhône

Connaissez-vous cette personne ?

La gendarmerie du Rhône a lancé ce lundi 30 septembre un appel à témoins afin d’obtenir des informations sur un jeune homme retrouvé sur la commune de Mions.

La gendarmerie précise que le "jeune homme a été retrouvé sur la commune de Mions. Il ne parle pas. Aucune identité n'a été retrouvée sur lui. Nous recherchons toutes personnes qui pourraient nous communiquer tous renseignements le concernant."

Les gendarmes invitent toute personne disposant d’informations à contacter le 17 ou directement la brigade de Mions au 04 72 90 17 70.

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
haha le 30/09/2025 à 20:03
A mon avis a écrit le 30/09/2025 à 19h38

C'est Bernardo , le fidèle serviteur de Zorro , je crois qu'il était muet .

tu m'a bien fais rire :)

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 30/09/2025 à 20:00

Faut vérifier dans la longue liste des faux mineurs isolés ou bien des OQTF

Signaler Répondre
avatar
123456 le 30/09/2025 à 19:47

Et on l'a mis où pour l'instant ?

Signaler Répondre
avatar
A mon avis le 30/09/2025 à 19:38

C'est Bernardo , le fidèle serviteur de Zorro , je crois qu'il était muet .

Signaler Répondre
avatar
Onsmar le 30/09/2025 à 19:32
Kid 69 a écrit le 30/09/2025 à 18h47

Bonjour, je ne suis pas certain de l'avoir croisé dans un tunnel .

Le type d'humour dont rafolle Lyonmag bravo

Signaler Répondre
avatar
velocargo le 30/09/2025 à 19:20

Il y aura bien un lfiste ou un écolo pour lui offrir le gîte et le couvert !

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxx le 30/09/2025 à 18:52

Une bon âme gauchiste pour l'accueillir chez lui.. il a l'air bienveillant en plus...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 30/09/2025 à 18:51

Il ne manquait plus que ça , c'est une autre catégorie de personne qui navigue sur le sol français et dont on ne peut dire d'où il sort , ni qui il est , et où il va !
Je ne souhaite que du bonheur à ce jeune , et pour ça , je suggère que Mélanchon le prenne chez lui , et fasse une demande d'adoption.
Vue ses connaissances sur l'Afrique et tous les contacts qu'il a en France , je pense qu'il n 'aura
aucune difficulté dans cette démarche.

Signaler Répondre
avatar
Kid 69 le 30/09/2025 à 18:47

Bonjour, je ne suis pas certain de l'avoir croisé dans un tunnel .

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 30/09/2025 à 18:28

Étonnant quand même de retrouver quelqu'un qui erre sans trace d'identité...

Ça en dit long sur comment notre pays est tenu...

Signaler Répondre
avatar
etrange non ? le 30/09/2025 à 18:28

il parle surement suffit de trouver la bonne langue

Signaler Répondre
avatar
Evidemment le 30/09/2025 à 18:11

Il a l'air d'avoir 11 ans, mettons le à l'école avec nos enfants.

Signaler Répondre
avatar
Regis/ le 30/09/2025 à 18:10

Sans papier arrivé de nul part

Signaler Répondre

