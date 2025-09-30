Près de Lyon : la gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier ce jeune homme

La gendarmerie du Rhône a lancé ce lundi 30 septembre un appel à témoins afin d’obtenir des informations sur un jeune homme retrouvé sur la commune de Mions.

La gendarmerie précise que le "jeune homme a été retrouvé sur la commune de Mions. Il ne parle pas. Aucune identité n'a été retrouvée sur lui. Nous recherchons toutes personnes qui pourraient nous communiquer tous renseignements le concernant."

Les gendarmes invitent toute personne disposant d’informations à contacter le 17 ou directement la brigade de Mions au 04 72 90 17 70.