Près de Lyon : la gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier ce jeune homme

La gendarmerie du Rhône a lancé ce lundi 30 septembre un appel à témoins afin d’obtenir des informations sur un jeune homme retrouvé sur la commune de Mions.
La gendarmerie précise que le "jeune homme a été retrouvé sur la commune de Mions. Il ne parle pas. Aucune identité n'a été retrouvée sur lui. Nous recherchons toutes personnes qui pourraient nous communiquer tous renseignements le concernant."
Les gendarmes invitent toute personne disposant d’informations à contacter le 17 ou directement la brigade de Mions au 04 72 90 17 70.
𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗢𝗜𝗡— Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) September 30, 2025
Un jeune homme a été retrouvé sur la commune de #Mions.
Il ne parle pas. Aucune identité n'a été retrouvée sur lui.
Si vous avez des renseignements utiles, composez le 1️⃣7️⃣☎️ ou le 04.72.90.17.70.
Merci de votre aide.#partage_max pic.twitter.com/mIihKMwMZI
