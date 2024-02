Lyon : appel à témoins pour retrouver un trentenaire vulnérable 

Ce mardi, les militaires ont diffusé un appel à témoins après la disparition d'un homme handicapé âgé de 30 ans qui a quitté son domicile le 26 janvier et n’a plus donné de nouvelles depuis. D’après l’avis de recherche diffusé en ligne, Lyes N. est considéré comme "vulnérable, il a été aperçu pour la dernière fois dans le 7e arrondissement de Lyon. Il mesure 1m80, est maghrébin, porte des lunettes, et porte une cicatrice sur l'ensemble de son crâne.

Toute personne qui aurait des informations est priée de contacter les agents de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45 ou de téléphoner directement au17.