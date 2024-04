Disparition inquiétante d’un jeune de 22 ans après une soirée alcoolisée : une enquête ouverte à Lyon

Hugo a quitté son groupe d’amis vers 2h30 dans la nuit de mercredi à jeudi après une soirée dans un bar du quartier des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon.

Il a été localisé une dernière fois quatre heures plus tard sur les quais de Saône à Perrache où il habite mais le jeune étudiant n’est jamais rentré chez lui et n'a plus donné signe de vie depuis. Tous les hôpitaux de l'agglomération ont été appelés, sans succès.

Au moment de sa disparition, Hugo portait des Converses roses et un sweat à capuche bleu. De type européen, Hugo mesure 1m80, est de corpulence musclé, a les cheveux bouclés et les yeux marron.

Ses proches ont diffusé sa photo sur les réseaux sociaux.